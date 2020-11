Covid: 2.430 nuovi casi in E-R e 21 morti

(ANSA) - BOLOGNA, 10 NOV - In Emilia-Romagna sono 2.430 i nuovi casi di positività al coronavirus riscrontrati sulla base di oltre 22.500 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore: il dato, precisa la Regione nel bollettino quotidiano, comprende 100 casi riferiti al giorno prima e relativi a Ferrara, che non erano stati contabilizzati ieri a causa di un problema al sistema informatico.

Si registrano anche 21 nuove vittime, per lo più ottantenni e novantenni, ma anche un uomo di 63 anni in provincia di Modena.

Aumentano anche i ricoveri: in terapia intensiva ci sono ad oggi 215 pazienti, 11 in più rispetto a ieri, mentre negli altri reparti Covid si trovano 2.020 persone, ben 81 in più.

Dei nuovi contagiati gli asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali sono 829. L'età media dei nuovi positivi è 45,6 anni. Per quanto riguarda la situazione nelle province in testa c'è Modena con 638 nuovi casi, Bologna (284), poi Reggio Emilia (282). (ANSA).