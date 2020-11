Arte Fiera cancella edizione 2021, 'mancano le condizioni'

(ANSA) - BOLOGNA, 06 NOV - E' stata cancellata l'edizione 2021 di Arte Fiera, a Bologna, perché - a causa dell'emergenza Covid e di una "situazione di incertezza e difficoltà non destinata a esaurirsi in tempi brevi" - "vengono a mancare le condizioni per organizzarla secondo i parametri di qualità che la tradizione e il ruolo di questo evento richiedono". La decisione - "una scelta difficile e dolorosa, ma inevitabile" - è stata presa da BolognaFiere, in accordo con la Direzione artistica e il Comitato di selezione, "nel rispetto delle gallerie, dei collezionisti e degli appassionati d'arte".

L'appuntamento per espositori e pubblico è rimandato al 21-23 gennaio 2022, "fiduciosi che per allora sarà possibile riproporre la manifestazione in una forma all'altezza delle aspettative".

Questo - spiega BolognaFiere - "non significa che nei prossimi mesi Arte Fiera rimarrà silente. Nelle settimane a venire saranno presentate alcune attività e iniziative con le quali la manifestazione intende tenersi in contatto con i suoi espositori e il suo pubblico, in un lungo cammino condiviso fino all'edizione 2022". Inoltre, "come ulteriore segno di attenzione e di gratitudine nei confronti dei galleristi che in questa difficile situazione avevano deciso di credere comunque in Arte Fiera", è stato deciso di restituire integralmente tutti gli importi versati per l'edizione del 2021, compresa la quota di iscrizione. (ANSA).