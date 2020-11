Covid: ispezione del Nas nella Rsa 'Quadrifoglio' di Carpi

I carabinieri del Nas di Parma e della Compagnia di Carpi hanno eseguito un accesso ispettivo nella residenza per anziani 'Quadrifoglio' di Carpi (Modena) dove nei giorni scorsi si sono registrati 89 contagi da Covid-19 tra operatori ed ospiti, oltre a quattro decessi tra questi ultimi. Nel corso dell'attività è stata acquisita della documentazione sanitaria relativa sia ai decessi che alle positività riscontrate.

Apprezzamento per l'iniziativa è stata espressa dal sindaco di Carpi Alberto Bellelli: "Aiuterà a capire meglio cosa è successo nei giorni scorsi. Un intervento che va nella direzione affermata dal Comune fin dall'inizio, ossia la necessità di di mettere in atto, come abbiamo chiesto al gestore, tutte le azioni utili al contenimento del contagio e al proseguimento dell'attività assistenziale".