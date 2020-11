Il Barezzi Festival in streaming dal Regio di Parma

La 14/a edizione del Barezzi Festival - 'Gemme. La musica italiana rifiorisce' - sarà interamente in streaming, il 13 e 14 novembre, dal Teatro Regio di Parma con Brunori Sas in esclusiva con La Toscanini Next, orchestra under 35 composta da 51 elementi, Andrea Laszlo De Simone e Massimo Volume. Altri artisti - Pop X, Margherita Vicario, Colombre, Fadi, Ettore Giuradei, Valentina Polinori, Guido Maria Grillo e William Manera - saranno protagonisti di concerti acustici disponibili sulla piattaforma dalle ore 19 del giorno di programmazione.

Il Regio ospiterà queste performance acustiche in luoghi inusuali, alcuni dei quali non sono mai stati prima d'ora spazi performativi, come la Sartoria, la 'Sala del Vascone' e il Palco Reale. Lo streaming sarà su teatroregioparma.it tramite la piattaforma Payperlive di Zeye.

Il festival, organizzato e prodotto dal Teatro Regio e nato da un'idea di Giovanni Sparano, che ne cura la direzione artistica, si ispira alla figura di Antonio Barezzi, mecenate che per primo riconobbe il talento del giovane Giuseppe Verdi sostenendone gli studi. "Le Gemme della 14/a edizione - spiegano gli organizzatori - sono determinate a sbocciare nonostante tutto, per fiorire alla migliore musica anche in una stagione sfavorevole. Perché #lacultura cura, secondo uno dei temi di Parma Capitale Italiana per la Cultura 2020+21". (ANSA).