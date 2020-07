Per fare pace con la fidanzata evade da domiciliari, arrestato

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 22 LUG - È evaso dai domiciliari per incontrare la fidanzata. Per questo un 29enne è stato arrestato dai Carabinieri di Reggio Emilia e riportato a casa dalla madre dove stava scontando la misura restrittiva per un reato di estorsione. I militari si sono accorti della sua assenza durante un controllo nell'abitazione e hanno avviato immediatamente le ricerche.

Il giovane è stato trovato a poca distanza mentre parlava in strada con una ragazza. Agli uomini in divisa si è poi giustificato spiegando che aveva necessità di incontrarla per riappacificarsi. Ma questa non gli ha evitato le manette. Ora dovrà comparire in tribunale con l'accusa di evasione nel processo per direttissima in cui il giudice potrebbe decidere anche di mandarlo in carcere. (ANSA).