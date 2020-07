F1: Binotto "emozione bellissima gp Mugello, grati a Carey"

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - "Poter festeggiare un anniversario straordinario come quello dei mille Gp della Ferrari proprio a casa nostra al Mugello è un'opportunità incredibile": dall'Austria, dove sono in corso le prime libere del gp di Siria in programma domenica, il team principal della Ferrari Mattia Binotto esprime tutta la sua soddisfazione per l'assegnazione al Mugello del nono gp stagionale. Binotto ringrazia per la decisione il capo del circus Chase Carey e anche la regione Toscana e il comune di Firenze per la collaborazione prestata.

Quello del Mugello "non è solamente uno dei tracciati più affascinanti e sfidanti per i piloti e le monoposto ma è anche un'impianto che ha fatto della sostenibilità una sua priorità, un impegno che lo ha portato a raggiungere livelli di eccellenza in Italia e nel mondo". (ANSA).