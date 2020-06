Incidente stradale mortale intorno alle 9 in provincia di Ravenna. Un uomo di 66 anni, residente a Russi, si è schiantato con il suo scooter contro una Nissan Micra guidata da una donna di 73 anni, all'incrocio tra via Ravegnana e via Accarisi, nel territorio di Faenza. Lo scooterista è finito in un fosso ed è morto sul colpo. Sul posto il 118 e la Polizia Locale.