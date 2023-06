Ponte del 2 giugno, 15 milioni in viaggio ma pesa il meteo

Saranno 14,9 milioni gli italiani che approfitteranno della Festa della Repubblica per aggiudicarsi un weekend lungo, o anche qualche giorno in più, fuori casa in vacanza. Molti però gli indecisi fino all'ultimo momento a causa del meteo instabile. Lo rileva l'Osservatorio Turismo di Confcommercio Swg sulle intenzioni di vacanza. Con un budget medio di 400 euro pro-capite tutto compreso, il giro d'affari generato sfiorerà 6 miliardi di euro: una cifra sostanzialmente in linea con il resto dei "ponti" trascorsi del 2023.

ANSA.it Per il ponte del 2 giugno prenotato il 78% delle camere disponibili online Assoturismo, 6,2 milioni di presenze e 800 milioni di consumi turistici. Rpartono le prenotazioni in Emilia Romagna