Ad Assisi la mostra dell'artista cubano Carlos Garaicoa

La rocca Maggiore di Assisi ospita fino al 6 ottobre la mostra personale dell'artista cubano Carlos Garaicoa, dal titolo "Ascoltare il volo degli uccelli". Ad annunciarlo sono il Comune e Opera laboratori.

"E' per noi di grande orgoglio - ha sottolineato la sindaca Stefania Proietti - perché significa permettere ai visitatori di ammirare le opere di uno degli artisti contemporanei più significativi, in un luogo che sprigiona bellezza nella sua maestosità architettonica. Assisi è una città d'arte che custodisce con attenzione i suoi tesori, per metterli a disposizione di chi vuole goderne".

La mostra, prodotta da Opera Laboratori in collaborazione con Galleria Continua, si inserisce - spiega il Comune in una nota - nel progetto di valorizzazione denominato "Assisi - Serafica Bellezza", che prevede la visita della città attraverso un percorso artistico e spirituale per approfondire la conoscenza di musei, piazze, palazzi, monumenti, siti archeologici, chiese e conventi.

"Poter contribuire a riprogettare con l'arte e la bellezza le nostre città - ha commentato Giuseppe Costa, presidente di Opera Laboratori - è motivo di letizia, soprattutto quando diamo voce agli artisti che vivono con noi il presente".

Il lavoro di Carlos Garaicoa si è sviluppato e ha contribuito a un dialogo tra arte e spazio urbano, che successivamente indaga la struttura sociale delle città in termini di architettura e utilizzo degli spazi. Il suo lavoro abbraccia molte discipline diverse mentre affronta questioni legate alla cultura e alla politica attraverso una lente cubana ed europea. Il suo principale soggetto è sempre stata la città dell'Avana, dove è nato, cresciuto e ha studiato.

La mostra di Assisi presenta quattro opere considerate iconiche di Carlos Garaicoa che offrono una panoramica della sua pratica negli ultimi due decenni. Sonamos en la superficie rayada de un cristal (2022) affronta temi come l'immagine come riflesso, la replicazione della realtà e la dialettica tra immagine e parola.

La mostra sarà aperta fino al 31 marzo tutti i giorni dalle 10 alle 18; dal primo aprile al 31 maggio dalle 10 alle 19; dal primo giugno al 31 agosto dalle 10 alle 20; dal primo al 30 settembre dalle 10 alle 19; dal primo al 31 ottobre dalle 10 alle 18. Con il biglietto cumulativo del circuito museale Città di Assisi, comprensivo della mostra di Carlos Garaicoa, i visitatori riceveranno un QR code che consentirà di scaricare gratuitamente sul proprio smartphone l'audioguida multilingue per andare alla scoperta di tutte le chiese e i monumenti di Assisi. Info e prenotazioni www.assisiseraficabellezza.it - 0577 286300 - booking@operalaboratori.com.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA