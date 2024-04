Peccioli è il 'Borgo dei Borghi 2024'

Peccioli (Pisa) è il 'Borgo dei Borghi 2024'. Il borgo pisano, che sorge su un colle nel cuore della Valdera, ha vinto il programma di Rai Cultura che, anno dopo anno, conduce i telespettatori su Rai3 alla scoperta delle piccole perle del nostro Paese. Il borgo, di origine medievale, è costruito intorno ad una rocca di epoca longobarda.

"Siamo molto soddisfatti - ha detto il sindaco di Peccioli Renzo Macelloni - per questo riconoscimento importante. Eravamo l'unico comune toscano in gara e abbiamo sempre detto che se vinceva Peccioli vinceva la Toscana. Questa vittoria è il frutto di un progetto che portiamo avanti da anni". Peccioli è un comune di 4.800 abitanti ubicato nella provincia di Pisa che conta nel suo interno sette frazioni. Nel centro storico vivono 739 abitanti. Tra i monumenti da visitare La Pieve di San Verano e il Palazzo Senza Tempo. Lo scorso anno è stato inoltre inaugurato il Macca, il Museo di Arta contemporanea a cielo aperto. Da sottolineare inoltre che anche l'impianto smaltimento e trattamento di rifiuti così importante strategico per Regione Toscana è diventato un luogo di attrazione turistica che si inserisce a pieno titolo nel Macca.

"Grande gioia e soddisfazione per la vittoria di Peccioli come Borgo dei Borghi!. Un riconoscimento meritato per questo luogo straordinario della nostra Toscana - ha scritto sui social il presidente della Regione Eugenio Giani -. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo successo e che continuano a valorizzare la nostra cultura e storia. Peccioli orgoglio toscano. È un momento indimenticabile che celebra la bellezza e l'autenticità della nostra regione, viva Peccioli!".

