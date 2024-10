Foliage negli Stati Uniti, viaggio nei colori dell'autunno

RUSSELLVILLE - E' un'esplosione di colori viola, dorati e rossi il paesaggio autunnale di parchi nazionali e riserve naturali degli Stati Uniti, destinazioni perfette per chi cerca una vacanza all'insegna del foliage. Per ammirare lo spettacolo delle foglie che cambiano colore, ecco 7 destinazioni autentiche, immerse nel cuore del Paese.

Ozark National Forest, in Arkansas, è uno dei parchi più affascinanti degli Stati Uniti con numerosi punti panoramici da cui ammirare le foreste tinte di colori autunnali. L'Ozark Highlands Trail, il percorso escursionistico più rinomato della regione, si snoda per circa 600 km attraverso una natura selvaggia e incontaminata. Lungo il cammino si incontrano cascate, ruscelli e scorci boschivi avvolti dai colori autunnali e alcuni punti, come le rive del fiume St. Francis e gli altipiani di Ozark, dove fermarsi e godere appieno della bellezza del foliage.

Chattahoochee National Forest, in Georgia, ospita una rigogliosa vegetazione e una ricca pagina di storia americana. Le sue alte montagne, attraversate da fiumi e cascate impetuose, infatti, furono lo scenario della frenetica prima corsa all'oro negli Stati Uniti. Queste foreste sono un paradiso per gli escursionisti: 700 km di sentieri panoramici e 10 aree selvagge protette, dove, a partire da ottobre, la natura si trasforma in uno spettacolo unico di colori. Il punto di osservazione più suggestivo è Brasstown Bald, la vetta più alta della Georgia, da cui si gode una vista impareggiabile sui Monti Appalachi meridionali e sulle valli circostanti.

Hill Country Park, in Texas, è un mosaico di paesaggi incantevoli, specialmente tra la fine di novembre e dicembre, dove altipiani, canyon scoscesi e torrenti sinuosi si fondono con la ricca fauna e flora tipica dello Stato. Per gli amanti dell'escursionismo il parco offre percorsi adatti a tutti e una rete di sentieri ben curati, aree per il campeggio e tante opportunità per scattare fotografie memorabili, regalando un'esperienza indimenticabile per chiunque ami la natura e l'autunno. Per assistere a uno dei più straordinari spettacoli autunnali, Lost Maples State Natural Area è una tappa da non mancare con la foresta di aceri Bigtooth, tipici della regione, che si accende in una sinfonia di colori vivaci.

Nel cuore dei Monti Appalachi meridionali Cherokee National Forest offre percorsi panoramici accessibili, sia in auto sia a piedi, per godere dello splendido foliage. Per i più audaci ci sono itinerari a tappe e sentieri ad anello che attraversano tutta la Cherokee National Forest, conducendo fino al Great Smoky Mountains National Park, famoso in tutto il mondo per la sua straordinaria biodiversità e le antiche e maestose montagne.

Incastonato tra le colline boscose dei Monti San Bois, nel sud-est dell'Oklahoma, Robbers Cave State Park prende il nome da una grotta, un tempo rifugio di fuorilegge in quanto fortezza naturale inespugnabile. Il parco offre passeggiate nei boschi e a fine ottobre i laghi riflettono i colori della vegetazione circostante, creando splendidi contrasti con il foliage autunnale. La rete di sentieri permette di esplorare la natura tra querce, pini e noci, attraversando paesaggi che spaziano da laghi a fitte foreste.

Oak Creek Canyon, nel nord dell'Arizona, è un capolavoro geologico che si trasforma in una meraviglia naturale durante l'autunno. Percorrendo i tornanti della Highway 89A in direzione di Flagstaff, si ammirano le imponenti pareti del canyon e l'altopiano della Coconino National Forest, avvolti dal foliage.

Tra i sentieri più suggestivi, il West Fork Oak Creek Trail che segue il corso di un ruscello incorniciato dalle ripide pareti del canyon; meno frequentato ma altrettanto affascinante è il sentiero del Casner Canyon che offre panorami spettacolari e formazioni rocciose circostanti.

Columbia River Gorge, che separa Oregon e Washington, è un canyon fluviale spettacolare lungo 130 km e profondo fino a 1.224 metri. Si snoda tra scogliere, guglie e creste che si stagliano contro le vette della catena montuosa Cascade del Pacifico nord-occidentale. In autunno numerosi sentieri escursionistici permettono di immergersi nel foliage e di sorprendersi di fronte alla fauna selvatica, tra cui uccelli migratori e cervi.

Per maggiori informazioni: visittheusa.com

Riproduzione riservata © Copyright ANSA