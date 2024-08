Disneyland Parigi, Re Leone, Frozen e tante novità in arrivo

Grandi novità in arrivo a Disneyland Parigi: una nuova area ispirata al mondo de "Il Re Leone", l'attesissima apertura di "World of Frozen" nel 2026 all'interno del Parco Disney Adventure World e un nuovo spettacolo notturno che da gennaio 2025 incanterà gli ospiti davanti al Castello della Bella Addormentata nel Bosco. Queste e tante altre le novità svelate durante la convention "The Ultimate Disney Fan Event" che si è svolta nel fine settimana ad Anaheim in California.

Josh D'Amaro, presidente Disney Experiences, ha annunciato l'imminente costruzione di una nuova attrazione a Disneyland Paris, dedicata a uno dei personaggi più amati in assoluto, Il Re Leone: un'area gigantesca che trasporterà gli ospiti in un viaggio incredibile all'interno delle indimenticabili avventure di Simba, Timon e Pumba e di molti altri personaggi tratti dal nuovo film Disney "Mufasa - Il Re Leone" in uscita il 19 dicembre 2024. Prenderà forma la maestosa Rupe dei Re, che fungerà da porta d'ingresso ad un'attrazione acquatica piena di avventure immersive che condurranno gli ospiti nella Terra dei Leoni, in una rivisitazione della storia del Classico Disney.

Visitando questa Land, gli ospiti potranno incontrare i loro personaggi Disney preferiti, mangiare all'interno di ristoranti a tema e concedersi shopping nelle boutique. Prima dell'apertura della Land dedicata a Il Re Leone, gli ospiti potranno vivere una serie di nuove esperienze a Disney Adventure World. Queste novità includono: la promenade Adventure Way circondata da un paesaggio lussureggiante, l'attrazione per famiglie Raiponce Tangled Spin, The Regal View Restaurant & Lounge che offre una vista spettacolare sulla Adventure Bay e l'attesissima Land ispirata al film Frozen. Quando il Regno di Arendelle aprirà le sue porte nel 2026, gli ospiti avranno l'opportunità di intraprendere un viaggio indimenticabile al fianco di Anna ed Elsa all'interno della nuovissima attrazione di Disneyland Paris, Frozen Ever After. Nello stesso anno, debutterà anche un nuovo spettacolo notturno sul lago. Dalle rive di Adventure Bay e dal Regal View Restaurant & Lounge si potrà ammirare la combinazione di schermi d'acqua, fontane, effetti speciali e inedite coreografie di droni. Per celebrare questo nuovo capitolo, all'apertura di questa nuova area tematica nel 2026, il secondo Parco sarà ribattezzato appunto Disney Adventure World.

Intanto, il 2025 si aprira, già a gennaio, con un nuovo spettacolo notturno all'interno del Parco Disneyland per gli ospiti di tutte le età: una combinazione di canzoni iconiche e proiezioni di personaggi Disney sul Castello della Bella Addormentata nel Bosco, uno spettacolo che trasporterà gli ospiti in un viaggio pieno di emozioni e ricordi aiutandoli a scoprire che la vera magia si trova in ogni momento della vita.

