A bordo della Icon of the Seas la cagnetta primo ufficiale

(di Cinzia Conti) Da quando si è diffusa la voce sulla sua presenza a bordo della Icon of the Seas di Royal Caribbean, la nave da crociera più grande al mondo che sta festeggiando la sua inaugurazione nella acque davanti a Miami e partirà per il primo viaggio ufficiale il 27 gennaio, sui social si moltiplicano i like, i cuoricini e i tweet di chi dice che si imbarcherebbe solo per aver il piacere e l'onore di fare la sua conoscenza... Non si tratta del comandante della Icon e nemmeno del blasonatissimo padrino, il campione Lionel Messi, ma della cagnetta Rover, una bellissima e dolcissima golden retriever di cinque mesi, che ha ricevuto il titolo di Chief Dog Officer della nave dei record.

Rover - spiega Royal Caribbean - è il cane di famiglia di Icon e il migliore amico dell'equipaggio ed è stata un'iniziativa del presidente e ceo Michael Bayley. "Rover è sinonimo di gioia, felicità - spiegano a bordo - e ha l'importantissimo compito di portare sorrisi a quante più persone". È stata scelta con cura in base alla sua personalità e al suo temperamento, ha anche ricevuto un addestramento dedicato fin da cucciola. "Siamo stati molto selettivi nella scelta del nostro nuovo membro dell'equipaggio" dicono ancora. È accompagnata da Allison, una veterana dell'equipaggio australiano di Royal Caribbean ma è la beniamina di tutti a bordo ed è seguita con cura da un veterinario di Miami.

Anche se non si tratta in assoluto del primo cane a bordo di una nave da crociera - la Queen Mary 2 della Cunard dispone a bordo di un vero e proprio canile he offre servizi di alto livello per gli animali domestici dei passeggeri - è di sicuro la prima volta di una cagnetta ufficiale.

Su Royal Caribbean tra gli ospiti speciali a 4 zampette c'è l'illustre precedente di Bug Naked, il gatto senza pelo personale della comandante di Celebrity Beyond Kate McCue che gode di un'autorizzazione speciale per restare a bordo.

A bordo di Icon of the Seas c'è anche un mini Central Park che tra le sue 33.500 piante (mix di specie subtropicali costiere e di altopiano provenienti da tutto il mondo, adatte a crescere nei Caraibi) può ospitare piccoli uccelli, lucertole e rane che prendono alloggio temporaneo e che sono considerati un biocontrollo in quanto aiutano naturalmente a ridurre i piccoli insetti delle piante.

Icon of the Seas è la più grande di tutte le numerose e giganti sorelle della compagnia americana ed è senza dubbio la più colossale mai vista al mondo. Più di 250mila tonnellate di stazza (ben 5 volte il peso del Titanic), circa 365 metri di lunghezza (due interi stadi Meazza o 3 campi da calcio), 70 di larghezza e 80 metri di altezza, 8 quartieri (uno progettato per le famiglie con bambini piccoli), un parco acquatico, 6 scivoli e 7 piscine, oltre 40 opzioni per cenare e bere, un piccolo Central Park ricco di piante e uccelli, ma soprattutto la capacità di ospitare fino a 7.600 passeggeri, 10mila persone se si considerano anche le 2350 persone che formano l'equipaggio provenienti da 80 Paesi del mondo.



