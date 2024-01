Viaggio surreale nei luoghi introvabili

KI E LAPIDALAGALLINA, LUOGHI INTROVABILI (BARTA EDIZIONI, COLLANA CIRCOMETRO', PP 96, EURO 15)

Un viaggio nei luoghi introvabili per costruire un altro mondo, dove tutto è trasversale e obliquo, non lineare. A compierlo con leggerezza e ironia sono Cristina Ki Casini e Linda Sorrenti, in arte Lapidalagallina, autrici della graphic novel e podcast 'Luoghi introvabili' per Barta Edizioni.

E' una guida per viaggiatori del surreale con un progetto che abbraccia le tecniche del mockumentary, la forma canonica dell'indagine documentaristica con interviste e testimonianze per raccontare però luoghi e personaggi immaginari, e si sviluppa parallelamente come una graphic novel, un romanzo a fumetti, in forma di backstage del podcast, usando la tecnica del collage e del found footage (filmati di repertorio decontestualizzati).

La guida ci fa viaggiare con l'immaginazione in luoghi introvabili come l'Emporio Polifunzionale Risoluzione Problemi di K., dove si possono incontrare e ascoltare alcuni personaggi come un lettore di cuscini, una disegnatrice di personalità, un lanciatore di insulti, un'addomesticatrice di ombelichi e un ladro di ombre. Cosa fanno questi personaggi? Che messaggio ci danno? Per scoprirlo è necessario perdere la bussola ed entrare in una serie di scatole cinesi che permettono di rileggere ogni volta la storia, trovando altre cose da scoprire.

Nel podcast sperimentale di Cristina Ki Casini, che ne ha curato la regia, e di Linda Sorrenti, storica e illustratrice che lavora alla Galleria Nazionale di Roma, intervengono numerosi attori come Paolo Cioni e Alessandro Benvenuti, ma anche Chiara Cardea, Gabriele Tiziani, Cristina Gardumi, Giovanna Maina, Paolo Pollo Cioni, Guglielmo Favilla, Elsa De Belilovsky e Giacomo Battaglia.



