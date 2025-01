Aperte le candidature del contest Mille&UnBabà

Si aprono le candidature per Mille&UnBabà, il concorso di pasticceria di Mulino Caputo, dedicato al dolce napoletano per eccellenza e giunto alla sua quarta edizione. Nato per celebrare uno dei protagonisti più amati della pasticceria Made in Italy, nelle precedenti edizioni, accanto ad una imponente e partecipazione campana, Mille&UnBabà ha visto scendere in campo professionisti provenienti da Toscana, Lazio, Veneto, Abruzzo, Puglia e Oltralpe.

Il concorso è riservato ai pasticceri professionisti che, a partire da oggi, possono inviare la propria candidatura; le selezioni garantiranno la partecipazione alla finale, in programma a Napoli il 17 marzo, presso il Grand Hotel Vesuvio.

La giuria chiamata a valutare le proposte in concorso vedrà la partecipazione di Antimo Caputo, CEO del Mulino; Gennaro Esposito, chef e patron della Torre del Saracino, due stelle Michelin da ben 17 anni; Sal De Riso, famosissimo maestro pasticcere nonché presidente dell'AMPI, l'accademia che riunisce i migliori pasticceri d'Italia e Sabatino Sirica, patriarca della pasticceria napoletana.

"Siamo molto orgogliosi del fatto che i contest targati Mulino Caputo siano considerati un'occasione di confronto particolarmente qualificata - ha affermato Antimo Caputo - e, come tali, siano attesi dai professionisti del settore, che amano confrontarsi e mettere alla prova la propria creatività." Il regolamento del concorso può essere richiesto all'indirizzo info@dfcomunicazione.it e le candidature, comprensive di curriculum e ricetta in gara, potranno essere inviate entro il 3 marzo.

Il vincitore del contest si aggiudicherà una fornitura di 1000 kg di farina Mulino Caputo e un premio di 1000 euro.





