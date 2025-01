Pizzaiolo, 'Resto al Sud' respiratore artificiale per imprese

Duro j'accuse del pizzaiolo napoletano Giuseppe Vesi contro l'utilizzazione di fondi pubblici per attività di ristorazione. Vesi fa riferimento ad "attività di ristorazione nate con il respiratore artificiale di 'Resto al Sud', i contributi per giovani imprenditori residenti nel Meridione, tra l'altro con una parte di contributi a fondo perduto: per noi, come categoria, rappresentano un serio problema".

"Fare l'imprenditore in questo settore - spiega il pizzaiolo all'ANSA - diventa sempre più difficile, anche a causa delle tante attività finanziate con fondi pubblici. Nascono come funghi e sono pizzerie, pub, ristoranti che, usufruendo dei finanziamenti, non affrontano il rischio imprenditoriale di chi investe risorse proprie. Una gran parte di queste attività purtroppo chiude per vari motivi, tra i quali l'incapacità gestionale. Risultato: un danno, anche se momentaneo, per tante realtà imprenditoriali in un settore che già deve affrontare vari problemi".

Che fare? "Il mio suggerimento - afferma Giuseppe Vesi - è di alimentare e ripristinare settori commerciali di cui oggi non si ha quasi più traccia, e parlo di tipologie di impresa come quelle delle scarpe e dei pellami, un tempo molto floride, ma oggi in calo". Vesi non ha dubbi e rimarca: ""La statistica ci dice che quelle attività finanziate aprono come funghi, ma con la stessa frequenza in pochi mesi chiudono i battenti". "Noi siamo su piazza da tanti anni e cerchiamo di offrire sempre nuove idee ai nostri clienti - conclude - perché sappiamo che quello è il nostro marketing e sappiamo anche che le persone ci chiedono sempre novità, salvaguardando la qualità. Su questo terreno siamo impegnati".



