Ostaria Pignatelli entra Ristoranti del Buon Ricordo.

A conclusione di un 2024 ricco di riconoscimenti, giunge la notizia che l'Ostaria Pignatelli di Napoli è stata inserita, assieme ad altri 5 locali sul territorio nazionale, nel prestigioso novero dei Ristoranti del Buon Ricordo.

Salgono così a 118 i locali, in Europa, in Giappone e finanche negli Stati Uniti, che fanno parte dell'associazione, fondata nel 1964, per "…salvaguardare e valorizzare lo straordinario mosaico delle tradizioni".

I piatti del Buon Ricordo, venduti a Parigi nelle fiere di design,e presenti nei negozi di arredamento di New York, sono diventati oggetti di arredamento ricercati e simbolo di esperienze gastronomiche particolarmente significative.

"Siamo davvero felici di questo prestigioso inserimento" ha dichiarato Giulio Verbini, che cura Ostaria Pignatelli nel complesso della sua gestione.

Un locale aperto sia a pranzo sia a cena, a due passi da Villa Pignatelli, sul Lungomare di Napoli.

Nel 2024, Ostaria Pignatelli è entrata a far parte della prestigiosa guida Michelin e, a novembre, ha raggiunto un altro importantissimo obiettivo: l'inserimento tra i "Bib Gourmand" della Rossa, che premia i migliori ristoranti in termini di rapporto qualità-prezzo.

Da questa primavera, inoltre, è in carta un dolce originale, creato in esclusiva per l'Ostaria dal noto pasticcere Sal De Riso e dedicato alla Principessa Pignatelli, che fu appassionata intenditrice di gastronomia oltre che elegante anfitriona, e la cui dimora, Villa Pignatelli, si trova a due passi dal ristorante.



