500 pizze gratis per la gente del rione Sanità

Una grande festa di condivisione e un omaggio al cuore pulsante della città: mercoledì 4 dicembre, la Pizzeria "Oliva da Carla e Salvatore", nel cuore della Sanità, festeggia il suo decennale regalando dalle ore 11 alle 13, 500 pizze ai residenti del quartiere. L'evento, in collaborazione con l'Istituto Isabella d'Este (indirizzo alberghiero), vedrà protagonista il forno a legna e le vasche per friggere, pronte a sfornare capolavori della tradizione culinaria napoletana, tra cui la celebre pizza fritta "Donna Sophia" , ispirata alla Loren e al suo ruolo nell'episodio «Pizze a credito» del film «L'oro di Napoli» (1954).

L'iniziativa, che avrà luogo in piazza Sanità, di fronte alla Basilica di Santa Maria della Sanità, meglio nota come la Chiesa di San Vincenzo Ferrer o "'O Munacone", è un regalo dei titolari, Carla e Salvatore, due figli del quartiere che hanno deciso di condividere questa pietra miliare con la loro comunità. "Siamo figli del rione Sanità - raccontano Carla e Salvatore, coppia nata e cresciuta tra queste strade storiche - un luogo che ci ha dato tanto e che continua a farlo con la sua umanità. Qui vita e morte coesistono nei secoli, e negli ultimi anni, il desiderio di rinascita ha dato il coraggio di cambiare la realtà. Ci sembrava giusto festeggiare con tutti i nostri primi 10 anni di attività." A realizzare le pizze il 4 dicembre, sotto lo sguardo dei titolari Carla e Salvatore (figlio d'arte cresciuto, osservando i movimenti e l'arte di suo papà), ci saranno i figli Ciro e Armando che con dedizione, competenza e professionalità, seguono i sentieri tracciati dalla tradizione e dall'arte di famiglia, gestendo con amore il locale di famiglia.



