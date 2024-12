A Napoli approda l'inedita accoppiata birra e panettone

L'usanza nordica di produrre una birra per il Natale arriva anche a Napoli e si unisce al prodotto simbolo del Natale italiano, il panettone. L'inedito "matrimonio" è quello tra la birra artigianale Kbirr e il panettone di Cesto Bakery, il panificio di Torre del Greco di Catello Di Maio. Oltre al panettone tradizionale, Catello Di Maio per questo Natale 2024 propone il panettone all'albicocca del Vesuvio, quello ai tre cioccolati, al pistacchio, da non perdere anche la versione con cereali antichi, cioccolato bianco e frutti di bosco e non manca il pandoro del Vesuvio. Il birrificio artigianale Kbirr di Fabio Ditto è un progetto che si è affermato con determinazione sia sul mercato nazionale che estero, grazie alla qualità delle birre e al format che vede interpretare gli stili più conosciuti, con immagini e linguaggio simpaticamente legati alla cultura napoletana.



