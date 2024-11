Lo chef Stellato Pasquale Palamaro ad Ercolano da Rovi

Hanno lavorato in stretta collaborazione per mettere a punto un menù davvero speciale, quello da proporre in occasione del secondo appuntamento della rassegna "Metti una sera a cena", presso la Pizzeria Ro.Vi di Ercolano.

Pasquale Palamaro, chef dello stellato Indaco nonché chef executive di tutti i ristoranti de L'Albergo della Regina Isabella di Ischia, e Vincenzo Damiano, patron di Ro.Vi, sono pronti ad accogliere i partecipanti a questo evento unico, in programma per il 22 novembre.

La serata a quattro mani si aprirà con una carrellata di finger food, che vanno dalla tartelletta con spigola, aneto e avocado al tris di frittura napoletana, accompagnati da Gin tonic; si proseguirà con il Padellino al prosciutto di ricciola, scarola ripassata in padella e sfera di burrata, a firma Palamaro, accanto alla degustazione della Pizza Regina Isabella, una new classic delle proposte messe in carta da Damiano, realizzata con scarola riccia, polvere di olive nere, cipolla croccante, bresaola di tonno, fiordilatte di Agerola e maionese homemade.

Tutte le portate avranno come "filo conduttore" la presenza di ingredienti provenienti dalla linea dei salumi di mare del Marificio: prodotti ittici di eccellenza, valorizzati dall'estro e dalla competenza dello chef Palamaro.

La serata si concluderà con le Delizie del Vesuvio e una versione dolce della Pizza a portafoglio; in abbinamento, in alternativa, a seconda delle preferenze, vini campani di pregio (segnatamente: Dubl Feudi di San Gregorio, Greco di Tufo Cantine Di Marzo, Furore rosso Marisa Cuomo) oppure cinque tra le referenze del birrificio artigianale napoletano N'Artigiana.

Info e prenotazioni allo 081.46.17.690



Riproduzione riservata © Copyright ANSA