Mastro Panettone, tutti campani i vincitori

Sono campani i tre primi classificati, per ogni categoria, di Mastro Panettone, concorso che premia i panettoni e pandori più buoni dell'anno. I premi assegnati sono stati in tutto sette. Il concorso organizzato da Goloasi e giunto all'ottava edizione, ha visto vincere per il Miglior Panettone Artigianale Tradizionale dell'edizione 2024 Antonio Ventieri della Torteria di Antonio Ventieri di Capaccio-Paestum (Salerno), per il Miglior Panettone Artigianale al Cioccolato Gianluca Cecere di Visionary Dessert di Napoli e per il Miglior Pandoro Artigianale Enzo Martuccio della Pasticceria Enzo Martuccio di Colle Sannita (Benevento). Saliti sul podio anche Daniele Milo di Le Sfoglie d'Oro di Salerno e Luigi Vetrella di Visioni Bistrot di Caserta, rispettivamente secondo e terzo classificato con i loro panettoni tradizionali.

Secondo classificato nella categoria dedicata al panettone al cioccolato è Antonio Costagliola di Guantiera Pasticceria di Bacoli (Napoli), seguito al terzo posto da Luigi Vetrella di Visioni Bistrot di Caserta. Secondo e terzo posto per il miglior pandoro sono andati a Martina Moroni del Bar Gelateria Le Fate di Lariano (Roma) e Roberto Moreschi di Roberto Pastry & Bakery di Chiavenna (Sondrio). A definire la classifica e stabilire i vincitori la commissione tecnica, composta da Claudio Gatti, Marco De Vivo, Pietro Netti, Giuseppe Mancini, Francesco Borioli, Carmen Vecchione e Eustachio Sapone, che in occasione della finale all'Hotel Parco dei Principi di Bari hanno degustato alla cieca i 33 lievitati arrivati in finale (16 panettoni tradizionali, 12 creativi al cioccolato e 5 pandori).

Il concorso ha visto anche la premiazione del Miglior packaging, assegnato alla scatola di Lombardi Pasticceri di Maddaloni (Caserta).



