Il 12 novembre a Napoli consegna dei Premi Amira Progress 2024

Si svolgerà martedì 12 novembre a Napoli (a Villa Scipione) la consegna dei Premi Amira Progress 2024, giunta alla terza edizione, organizzato dalla sezione partenopea dell'Associazione Maître Italiana Ristoranti e Alberghi. L'incontro, fanno sapere gli organizzatori, prevede dalle 16 la consegna dei premi con un breve intervento dei premiati, presentati dall'attore Vittorio Sagat, infine alle 18.30 un buffet e la degustazione dell'enogastronomia campana d'eccellenza. La cerimonia di premiazione si terrà, alla presenza di "personalità della vita sociale, culturale e dell'enogastronomia con la consegna del premio a personaggi distintisi per aver promosso e sviluppato la crescita ed il prestigio dell'Italia in diversi settori".

L'evento, ha come tema la "Valorizzazione delle eccellenze territoriali e dell'ospitalità". Il premio è organizzato dall'Amira che ha tra i suoi obiettivi quello di "promuovere ed incentivare i giovani a una migliore formazione, riqualificazione e aggiornamento, per la professionalità che vorranno acquisire ed esprimere al fine di essere meritori personalmente di una sempre più attenta e valida accoglienza ed ospitalità offerta al turista, tanto da rendere la nostra Italia sempre più apprezzata nel mondo".

La manifestazione ha patrocino di: Regione Campania, Comune di Napoli, Istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno Campania e Calabria, Camera di Commercio di Napoli, FIPE-Confcommercio Campania, Federmoda Campania, Associazione Internazionale Guido Dorso, Ordine dei Giornalisti della Campania, quotidiano ROMA, Osservatorio Flegreo Napoli e dintorni.

La commissione del "Premio Amira Progress 2024" è composta da Valerio Beltrami, presidente nazionale dell'AMIRA, Giuseppe De Girolamo, giornalista, socio onorario AMIRA, Dario Duro, fiduciario dell'organizzazione Napoli-Campania, Antonio Limone, direttore generale e coordinatore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno Campania/Calabria, Marino Niola, full professor of cultural anthropology, condirettore medeatresearch-centro di ricerche sociali sulla Dieta mediterranea e docente nell'Università Suor Orsola Benincasa, Sabrina Reale, docente pianista del Conservatorio di Musica di Verona e Niccola Squitieri, presidente dell'Associazione Internazionale "Guido Dorso". Per questa 3ª edizione verranno premiati esponenti del mondo scientifico e culturale che "hanno contribuito e contribuiscono ad approfondire le tematiche legate al processo di sviluppo della Campania e del Mezzogiorno nel più ampio contesto nazionale ed internazionale".

Da questa edizione, è stata istituita anche la premiazione con Targa di Merito a un giovane o a una giovane particolarmente meritevole per l'impegno nelle proprie aspirazioni di vita ed altra Targa di Merito ad un associato Amira che "significativamente ha contribuito e contribuisce alla vita associativa, dando oltremodo lustro all'associazione".



