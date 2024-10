I ristoratori napoletani ora scommettono sulla tradizione

I ristoratori napoletani presentano le proposte autunnali, dopo le "invasioni di campo" sul lungomare, a partire dalla Crazy Pizza di Briatore, che tanto hanno fatto discutere in queste ultime settimane. A lanciare una nuova formula di "lunch menù", dal martedì al sabato, è "Casa Vittoria", struttura nata nello scorso mese di aprile nell'omonima piazza a due passi dal lungomare, al civico numero 6. Casa Vittoria, aperta tutte le sere dal lunedì al sabato e la domenica solo a pranzo, vuole essere "un rifugio gastronomico che celebra l'Italia da nord a sud". La costoletta alla milanese incontra la polpetta classica al ragù; le puntarelle con le alici si affiancano ai carciofi alla romana. La filosofia del ristorante ruota attorno all'importanza della semplicità in cucina, un valore spesso sottovalutato. Nel menù autunnale, spiccano il carpaccio di manzo con maionese, il baccalà al vapore con pomodorino del piennolo, capperi e olive, la costoletta di vitello alla milanese, lo gnocco fritto e mortadella. Tra i classici, gli spaghetti alla Casa Vittoria, la pasta e piselli con pancetta di Langhirano. A pochi passi, nel borgo di Santa Lucia, ha aperto una nuova sede di "Signora Bettola". Si tratta della quarta presenza a Napoli, la quinta in Campania per il gruppo napoletano, nato nel 2017, che punta a valorizzare nei piatti la tradizione gastronomica partenopea. La nuova apertura, in via Raffaele De Cesare 23, con circa 150 coperti tra interni e esterni, conferma il progetto di espansione e restyling del brand avviato a inizio 2024 con l'obiettivo di fare di Signora Bettola un punto di riferimento di "autentica cucina napoletana" sia per i partenopei sia per i turisti nazionali e esteri. In carta i grandi classici della tradizione partenopea, come la Parmigiana di melanzane e piatti fortemente identitari come le polpette al ragù, lo Scarpariello, gli ziti alla Genovese, la pasta e patate con la provola e la Nerano. Tra i piatti di mare, il Polpo verace alla Luciana, le bruschette di mare, con pane abbrustolito insaporito con crema di scarole, pomodoro datterino giallo e rosso e polpo, i Paccheri napoletani con pescato del giorno e gli Scialatielli ai frutti di mare.



