AVPN: 'Vera Pizza Contest', qualificazioni fino al 27 ottobre

Ha preso il via il tonreo Vera Pizza Contest, campionato mondiale della pizza fatta in casa ideato da AVPN (Associazione Verace Pizza Napoletana). Dopo il bilancio positivo della passata edizione, con 1400 pizze provenienti da 55 Paesi, "uno dei format più internazionali di AVPN - si sottolinea - è pronto a scaldare i forni in ogni parte del mondo". Una sfida globale, si aggiunge ancora dall'AVPN, "che si basa su poche e semplici regole, quanto mai utili in un momento storico in cui la pizza, prodotto sempre più iconico e quindi mediaticamente vendibile, viene spesso 'tradita' proprio in quelle che dovrebbero essere le sue caratteristiche principali, dagli impasti free style all'uso di prodotti, per il topping, che destano non poche perplessità".

Come primo step, le fasi eliminatorie che si svolgeranno online fino a domenica 27 ottobre. A valutare le pizze in gara una giuria tecnica composta da maestri pizzaioli e professionisti del settore, per decretare i vincitori che prenderanno parte alla finalissima di Napoli, in programma il 19 e il 20 novembre. Nella capitale della pizza i primi tre classificati si sfideranno dal vivo, dimostrando tutta la propria passione e il proprio talento davanti al pubblico partenopeo.

"Questo contest è uno delle nostre punte di diamante, format ideale per portare la Vera Pizza Napoletana in ogni parte del mondo - afferma Antonio Pace, presidente di AVPN - La pizza è per tutti e di tutti, l'importante è l'attenzione alla qualità delle materie prime, l'adozione delle tecniche descritte nel nostro disciplinare, la giusta manualità e la sapienza negli abbinamenti dei sapori. Questi sono i valori che da sempre la nostra Associazione vuole comunicare. E ogni anno il Vera Pizza Contest dimostra come la pizza sia un fenomeno globale in grado di conquistare palati e culture diversi, pur mantenendo la propria identità".

Il contest, gratuito e aperto a tutti, prevede che i partecipanti possano esprimere la propria idea di pizza preparando una versione classica o una variante creativa, previste dal disciplinare AVPN. Le regole sono scaricabili dal sito ufficiale (https://www.pizzanapoletana.org/it/verapizzacontest). La caratteristica principale del concorso è la cottura casalinga, che può essere effettuata con un forno a legna, a gas, elettrico o anche in friggitrice. Sempre gli stessi i criteri di valutazione: cottura, forma, impasto e farcitura. Durante la prima fase del contest, dalla mezzanotte di lunedì 30 settembre a domenica 27 ottobre, gli aspiranti pizzaioli potranno inviare la foto della propria pizza tramite Messenger alla pagina Facebook di AVPN @verapizzanapoletana. I maestri pizzaioli dell'associazione selezioneranno le 10 migliori pizze per ciascuna delle 4 settimane, garantendo ai vincitori l'iscrizione gratuita al Club della Vera Pizza Napoletana e l'accesso alle finali della categoria "Amatori" della Vera Pizza Napoletana Champion 2025 a Napoli. La classifica finale sarà stilata entro il 31 ottobre e decreterà, tra le 40 pizze selezionate, i 3 finalisti che prepareranno dal vivo una pizza Margherita e una pizza a loro scelta di fronte alla giuria nella sede AVPN di Capodimonte.



