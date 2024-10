Il Mercato della Terra Slow Food apre gli eventi di Quostro

Sarà la prima edizione de Il Mercato della Terra di Slow Food ai Quartieri Spagnoli ad aprire domenica 6 ottobre gli appuntamenti di Quostro, lo spazio dedicato alla cultura e agli eventi nato all'interno della Fondazione Foqus in via Porta Carrese. Il chiostro ospiterà circa trenta produttori campani tra agricoltori, casari, viticoltori e artigiani. Dalle 9 alle 15 si potranno acquistare frutta e ortaggi freschi, produzioni casearie, vini e conserve.

L'iniziativa si svolge nell'ambito di GEA Giornate dell'Educazione e dell'Ambiente, l'evento dedicato all'educazione sostenibile in programma negli spazi della Fondazione dal 4 al 6 ottobre 2024, ed è un'occasione per conoscere da vicino i piccoli coltivatori e gli artigiani campani che operano secondo i valori della comunità del buono, pulito e giusto di Slow Food. Il Mercato della Terra Slow Food si ripeterà ogni prima domenica del mese ed è promosso dalla neonata Comunità dei Mercati della Terra di Napoli di Slow Food per favorire una spesa consapevole e sostenibile nonché un'alimentazione sana e genuina. Il progetto si inserisce nel tessuto già vivo di iniziative che quotidianamente animano Foqus, esempio concreto di rigenerazione urbana e vero e proprio catalizzatore di comunità. Le cucine di Quostro proporranno per l'intera giornata del 6 ottobre piatti e proposte realizzate con i prodotti freschi acquistati dagli espositori del Mercato.





