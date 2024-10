Carni: la scommessa del gusto parte dalla 'giovenca sannita'

La scommessa del gusto è partita dalla giovenca sannita e su questo terreno è pronto a giocarsi le sue carte. E' la sfida imprenditoriale di Vincenzo Natale, napoletano, impegnato nel settore carni. "Dalla tavola del re delle automobili Herb Chambers ai grandi chef, la mia giovenca sannita - dice - è ispirata a importanti marchi europei che selezionano i bovini più grossi in una determinata area geografica; la mia speciale manzetta nasce nel Beneventano".

Una selezione "tutta campana di grande qualità - spiega il macellaio - realizzata come la 'vaca vieja gallega', un bovino che non è una razza, ma un insieme di razze allevate in Galizia in pascoli verdi e lussureggianti. Talmente tenera e gustosa, che quest'estate il miliardario Herb Chambers ne ha acquistato ingenti quantità, per riempire la cambusa del suo super yacht".

Vincenzo Natale dal 2018 opera una selezione di scottone e manzette allevate nel Sannio. "Lombate grasse e appetitose sono servite per tutti i devoti della carne - aggiunge Natale - perché a un certo punto, a furia di ordinare lombate per i miei clienti, ho intuito che potevo replicare queste ottime carni nel Mezzogiorno e addirittura qui in Campania. Mi sono dato da fare, ho studiato tanto, ho aperto un laboratorio e investito nel Beneventano, dove allevano la mia giovenca sannita seguendo uno specifico disciplinare". La famiglia Natale possiede macellerie dal 1800. Quattordicenne Vincenzo decide di seguire le orme familiari e imparare l'arte della macellazione, e lo fa dai tempi della scuola. Dopo anni di gavetta, nel 2012, nasce la "Natale Carni". Oggi, per far degustare le sue carni e in particolare la sua giovenca sannita, ha ideato uno speciale tour in Campania, nei ristoranti che utilizzano i suoi prodotti. Dopo Luuma Bistrot a San Sebastiano la prossima tappa si "corre" da Golden Hour a Boscotrecase.



