'Storie di Pizza', un docufilm per scoprire il prodotto più amato

È uscito, in distribuzione internazionale su Amazon Prime Video, il docufilm "Storie di Pizza", un viaggio alla scoperta del prodotto italiano più conosciuto e amato al mondo: la pizza. Il racconto cinematografico, condotto da Flavia Corrado e Luciano Pignataro, prodotto da RECarcano srl e Aha Studio, celebra non solo la tradizione, ma anche l'innovazione e la passione che rendono la pizza un simbolo globale della cultura italiana come è stato spiegato in un incontro svoltosi a Napoli.

Per festeggiare l'uscita di "Storie di Pizza", alcuni tra i migliori pizzaioli e produttori italiani si sono riuniti a Palazzo Petrucci. L'evento ha visto la partecipazione delle storiche pizzerie Brandi con Paolo Pagnani e da Michele con Sergio e Alessandro Condurro, di noti maestri pizzaioli tra cui Gino Sorbillo, Davide Civitiello, Enzo Coccia, Errico Porzio, Salvatore Salvo, Attilio Bachetti, Elena Secri e Pietro D'Amico.

"Questi artisti della pizza - si sottolinea - hanno celebrato l'evento insieme con i principali produttori che forniscono gli ingredienti di eccellenza per la vera pizza napoletana: Mulino Caputo, La Fiammante Spa, Sorì, Olio Oro Campania, Stefano Ferrara Forni, Consorzio Sannio e Caffè Trinca". "Storie di Pizza" - è stato rilevato - "non è solo un omaggio alla pizza, ma un tributo ai pizzaioli, agli artigiani e ai produttori che con la loro passione mantengono viva questa tradizione secolare, elevandola a una vera e propria forma d'arte".



