A Giungano la 18ma Festa dell'Antica Pizza Cilentana

Nel cuore del Cilento, il borgo di Giungano è la scenografia della diciottesima Festa dell'Antica Pizza Cilentana, appuntamento con protagonista il prodotto del territorio. L'evento, che si tiene dal 6 all'11 agosto, è organizzato dall'Associazione Cilentum Pizza fondata da Pietro Manganelli e Giuseppe Coppola. "Siamo orgogliosi di annunciare la diciottesima edizione della Festa dell'Antica Pizza Cilentana" afferma Pietro Manganelli dell'Associazione Cilentum Pizza. "Questo evento riflette il nostro amore per la tradizione culinaria e culturale del Cilento e da 18 anni ci piace condividere questi sapori unici in un'atmosfera di convivialità".

Giuseppe Coppola aggiunge: "La Festa dell'Antica Pizza Cilentana è un'opportunità speciale per unire le persone attraverso la cultura, la musica e la cucina. Si potranno assaggiare non solo la pizza, ma anche piatti tipici tramandati da generazioni: lagane e ceci, fusilli, mulegnane mbuttunate, patate cu a cauzodda, scauratieddi, zeppole cresciute".

Quest'anno si guarda anche alla pizza classica con un forno dove ogni sera si alternerà un pizzaiolo che proporrà la sua versione; attenzione anche al gluten free con un banco dedicato.

Articolato il programma musicale firmato da Michele Pecora che sottolinea "Anche quest'anno abbiamo un cartellone di artisti che renderanno il Cilento palco naturale per ascoltare buona musica dal vivo in un autentico clima di festa". Si comincia il 6 agosto con i Tazenda, il 7 tocca agli Artisti Cilentani Riuniti, l'8 si esibirà la Sicily Folk Orchestra, il 9 lo street singer napoletano Gabriele Esposito, la serata del 10 affidata alla voce scura di Pietra Montecorvino. Finale la sera dell' 11 con i 99Posse. Novità di quest'anno lo spettacolo teatrale "La Ballata del Birbante" di Gianfranco Marra per la regia di Antonio Speranza, che andrà in scena dal 6 al 9 nel Convento Benedettino.

Nel corso della manifestazione verrà assegnato il Premio Nazionale Giungano Cilentum che andrà ad artisti e personalità che hanno valorizzato e fatto conoscere il Cilento. L'evento è sostenuto dalla Regione Campania, dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, e dal Comune di Giungano, Unione dei Comuni Paestum-Alto Cilento.



