Nasce un nuovo magazine per l'arte della mixology

Si chiama "Coqtail - for fine drinkers" il nuovo magazine trimestrale dedicato all'alta miscelazione e all'ospitalità in chiave lifestyle che sarà presentato all'hotel cinque stelle Botania Relais & Spa di Ischia il prossimo 22 luglio.

Interprete qualificato della mixology, passata e contemporanea, "Coqtail - for fine drinkers" punta a un linguaggio testuale e visivo nuovo, rivolgendosi a lettori ed esperti interessati al mondo dei locali, dei cocktail bar e dell'alta ospitalità. Naturale evoluzione di Coqtail Milano, formula già apprezzata dal mercato pubblicitario, "Coqtail - for fine drinkers" sbarca nelle edicole e librerie specializzate, nelle più importanti catene alberghiere, club, aeroporti, stazioni. In Italia e nel resto d'Europa, in Asia, Stati Uniti, Sudamerica, Sudafrica e Australia.

"Coqtail - for fine drinkers" è disponibile anche online sul nuovo e-commerce coqtailforfinedrinkers.com e si rivolge a chi è alla ricerca di stile e ispirazioni nel panorama della mixology e dell'ospitalità. Al Bar La Grotta del Botania Relais & Spa di Ischia, celebre indirizzo vocato alla mixology, il nuovo "Coqtail - for fine drinkers" festeggia il suo primo numero con un evento che prevede una guest per l'aperitivo, con una cocktail list dedicata. A unire l'insegna ischitana del Bar La Grotta al Botania Relais & Spa e "Coqtail - for fine drinkers", la passione per la mixology del resident bartender Onofrio La Monica che, per l'occasione, ospita al bancone Alfonso Califano e Natale Palmieri, co-founder di Cinquanta Spirito Italiano di Pagani. Alle 18,30 Chiara degl'Innocenti e Penelope Vaglini introducono il magazine alla stampa, mentre dalle 19,00 alle 21,00 inizia la serata con guest bartending che vede lavorare insieme il mixologist del Bar La Grotta e i colleghi di Cinquanta Spirito Italiano. I drink proposti da ognuno omaggiano l'aperitivo all'italiana e rispecchiano la filosofia della mixology territoriale del resident bartender del Botania e l'allure internazionale del cocktail bar di Pagani. Di Onofrio La Monica sono Conciato, creato con gin, vino Biancolella conciato al basilico, Double Dutch soda. E poi Kombo Italiano, con Cordusio Aperitivo, kombucha al gelso nero. Invece Alfonso Califano e Natale Palmieri propongono Bamboo, realizzato con Mancino Rosso, sherry e pesca arrosto, liquore alla pesca, sciroppo di zucchero e Americano fatto con Cordusio Aperitivo, bitter al cacao, Mancino Rosso e soda.



