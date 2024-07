Chef ai fornelli per gli ospiti della colonia Unitalsi

Una super squadra ai fornelli per solidarietà. Torna a Torre del Greco, con la terza edizione, "Cuore buono di chef", l'iniziativa ideata e promossa da Antonio Sorrentino e Massimo Passarelli che ha come finalità una raccolta di fondi per sostenere persone meno fortunate.

Obiettivo dell'edizione 2024, in programma martedì 16 luglio dalle ore 20 nei locali del plesso Parrella dell'istituto comprensivo Don Milani è aiutare la sottosezione dell'Unitalsi di Torre del Greco, con una serata dedicata alle eccellenze enogastronomiche del territorio: un carosello del gusto messo in opera da professionisti della cucina, panetteria, pizzeria e pasticceria-gelaterie con varie degustazioni ad un prezzo scontato (25 euro a persona), il cui ricavato sarà in beneficenza.

"Attraverso questa serata - spiegano i promotori - si punta a donare momenti di spensieratezza e convivialità a tutti i gli ospiti del soggiorno estivo che annualmente l'associazione organizzata e che è partito giovedì 4 luglio". In tutto si alterneranno 35 chef , dieci maestri pizzaiuoli, altrettanti pastrychef. E ancora: maitre, sommelier, dj e ovviamente tutti i volontari dell'Unitalsi.





