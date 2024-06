Dal 28 al 30 giugno, al via il Paestum Pizza Fest

‪Dal 28 al 30 giugno‬, al Next - Ex Tabacchificio di Paestum, si terrà la seconda edizione del Paestum Pizza Fest, organizzato e promosso dalla Erre Erre Eventi, con l'obiettivo di valorizzare la biodiversità alimentare del Cilento, attraverso l'arte bianca, celebrando la tradizione e l'innovazione nel mondo della pizza. L'evento è stato ideato da Roberto Jannelli e Rosario Augusto.

All'interno del cortile del Next, durante la manifestazione "Paestum Pizza Fest", la giornalista Antonella Amodio, autrice del libro Calici & Spicchi, condurrà delle masterclass sugli abbinamenti della Pizza con vino, bollicine, mixology coinvolgendo grandi maison di champagne e note cantine di vino. Alfonso del Forno, giornalista enogastronomico, Unionbirrai Beer Taster e coordinatore regionale della Guida alle Birre d'Italia di Slow Food, condurrà, invece, gli abbinamenti della Pizza con la birra.

Cinque le masterclass previste ogni giorno dalle ore 19.00 ‪alle 21.30‬. Alla conclusione di ogni masterclass a cura dell'associazione "Club Amici del Toscano", sarà abbinato un sigaro Toscano.

Il Paestum Pizza Fest è un evento di gusto, cultura e divertimento, anche per i più piccoli che avranno uno spazio tutto loro: Paestumlandia ha organizzato un parco giochi che accompagnerà̀ i bambini nel tempo trascorso al Next.

Grazie al patrocinio con Coldiretti, inoltre, il Paestum Pizza Fest diventa non solo un'occasione per gustare la pizza, ma anche un momento per celebrare le eccellenze enogastronomiche del territorio, infatti all'interno del Paestum Pizza Fest sarà possibile visitare ed acquistare presso il mercatino di "Campagna Amica", il programma promosso da Coldiretti che favorisce il consumo di prodotti locali e stagionali, promuovendo così la filiera corta, il consumo di cibo locale a km0 e sostenendo i piccoli produttori del territorio.

Le tre serate del festival saranno animate da momenti musicali tematici, creando un'atmosfera festosa e coinvolgente. Il biglietto d'ingresso è disponibile anche online per la prevendita su www.postoriservato.it.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA