Massa Lubrense "Sirene e Campanella - I richiami del Golfo"

Mercoledì 26 giugno, alle ore 11.00, la Sala Maiorca dell'Area Marina Protetta di Punta Campanella, a Massa Lubrense, ospiterà il seminario conclusivo del progetto pluriennale "Sirene e Campanella - I richiami del Golfo", sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD.

I principali obiettivi realizzati grazie a questa iniziativa sono stati: la valorizzazione e la tutela della biodiversità, lo sviluppo di un turismo eco-compatibile e la fruizione sostenibile del patrimonio di cultura e tradizioni locali.

Nello specifico, il progetto, coordinato dall'associazione capofila Obiettivo Napoli, con il coinvolgimento del Consorzio di gestione dell'Area Marina Protetta di Punta Campanella, delle cooperative sociali Proodos, ParteNeapolis e La Sorgente nonché della Pro Loco Sant'Agnello, ha consentito la realizzazione di un campo boe nello specchio d'acqua compreso tra l'isolotto d'Isca e il fiordo di Crapolla, per la salvaguardia delle praterie di Posidonia Oceanica e per la tutela delle coste; ha coinvolto centinaia di ragazzi, scolaresche, ospiti di centri polifunzionali, cittadini locali e turisti in percorsi orientati alla scoperta del territorio: dal Monte San Costanzo fin giù a Punta Campanella, dal borgo di Nerano alla Baia di Ieranto, Recommone, Le Mortelle e presso fiordo di Crapolla; ha, inoltre, promosso la valorizzazione dei prodotti locali, grazie al coinvolgimento di piccole aziende, anche a conduzione familiare, del comparto agroalimentare, della pesca e del turismo, con il coordinamento del GAL Terra Protetta e del FLAG Approdo di Ulisse.

Di tutto questo si parlerà dettagliatamente nel corso dell'appuntamento del 26 giugno.



