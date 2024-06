VitignoItalia ok,oltre 10mila appassionati e operatori del trade

Bilancio positivo per VitignoItalia 2024 svltosi a Napoli dal 2 al 4 giugno. L'edizione numero 18, sottolineano gli organizzatori, ha sancito "la centralità dell'evento nella promozione dei vini e dei territori enologici italiani". La manifestazione ha riunito 10.000 tra wine lover e trade che hanno avuto la possibilità di degustare oltre 1500 etichette e di incontrare le 300 aziende e consorzi presenti nella Stazione Marittima, nuova location della kermesse. Tra banchi d'assaggio, talk e degustazioni top level, VitignoItalia ha acceso i riflettori sulle realtà enologiche "più prestigiose della Penisola, puntando sul dialogo diretto con i produttori" si evidenzia ancora.

"Un'edizione eccezionale nei numeri e più coinvolgente che mai - sottolinea Maurizio Teti, direttore di VitignoItalia - resa possibile grazie alla sinergia con i principali player della manifestazione a partire dalle istituzioni. In particolare con l'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania che da sempre crede fortemente nel nostro progetto. Siamo stati spettatori di un'edizione davvero sorprendente: a partire dal nostro fedele pubblico che ogni anno ci stimola nell'ideazione di nuovi contenuti, alle grandi cantine presenti che costituiscono l'essenza della manifestazione. Abbiamo messo in campo un programma di incontri che hanno soddisfatto e incuriosito tanto gli appassionati quanto gli esperti, con attività trasversali tra il vino e altri settori, mettendo sempre al centro il piacere della degustazione e l'interazione con i produttori. Chiuderei con un ringraziamento a Unicredit e FEAMPA per il prezioso contributo e all'ICE per l'importanza in ambito internazionale che ogni anno conferisce alla nostra manifestazione, coinvolgendo grandi esperti del settore".

Le masterclass domenica hanno registrato il tutto esaurito, dai focus sulle grandi denominazioni quali Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, Friuli Doc e Roma Doc passando per i migliori vini regionali come i Rossi di Sicilia, i bianchi vulcanici da invecchiamento, i bianchi e spumanti siciliani e il verdicchio dei Castelli di Jesi. Non da meno l'interesse dei buyers, un gruppo di 30 operatori di 18 Paesi, selezionati in collaborazione con ICE, che hanno mostrato apprezzamento per le cantine presenti e hanno preso parte all'educational tour nei Campi Flegrei. Grande attenzione, in particolare, per la masterclass sugli underwater wine, viaggio tra i vini degli abissi più interessanti che ha dato risalto ai produttori che si dedicano a questo tipo di produzione singolare.

Lunedì e martedì spazio agli operatori che, evidenziano i promotori, "hanno dimostrato grande partecipazione, apprezzando i talk e i convegni dedicati ai temi più interessanti del settore" tra cui l'abbinamento pizza/vino con la presentazione di Calici & Spicchi di Antonella Amodio e Verso del Vino - Verso Divino, il volume di Marianna Ferri e Ottavio Costa. A VitignoItalia si è celebrato il meglio dell'enologia tricolore anche durante i 100 Best Italian Rosé, la quarta edizione della guida edita da LucianoPignataroWineBlog e con la presentazione di 50 Insoliti Noti, la guida ai migliori 50 vini per tradizionalità e legame con il territorio, a cura di Gimmo Cuomo, firma del Corriere del Mezzogiorno. "Agrifood, Turismo e Cultura - ha sottolineato Ferdinando Natali, Regional Manager Sud di UniCredit - rappresentano il triangolo d'oro del Mezzogiorno. Attraverso queste direttrici riteniamo che ci sia l'opportunità di colmare il gap strutturale del nostro territorio in termini di opportunità per i nostri giovani di trovare uno sviluppo professionale. La banca ha lanciato il programma UniCredit per l'Italia che, nella sua ultima edizione, stanzia 10mld di euro dedicati alle PMI, con un 40% destinato al Sud con specifico riferimento al comparto dell'agrifood (1mld) e del turismo (anch'esso per 1mld). Tali fondi sono destinati anche a sostenere la transizione energetica e ESG. Con specifico riferimento al settore vitivinicolo, UniCredit ha erogato in Italia 220 milioni di euro nel 2023, di cui il 25% è stato erogato al Sud".



