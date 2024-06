"Premio Amarena a Piano di Sorrento", gastronomia e arte

E' conosciuta per lo più per i suoi limoni e arance ma in Penisola sorrentina si raccoglie, nel mese di giugno, un altro frutto: l'amarena. e il suo luogo d'elezione è Piano di Sorrento., ai Colli di San Pietro. Alberi e frutti tutelati anche grazie allo Slow Food. Così a Giugno, e per un intero mese, quello della raccolta dell'amarena, il "gioiello rosso carottese" si svolgeranno una serie di eventi, giunti alla terza edizione, sotto il nome del "Premio Amarena a Piano di Sorrento". L'appuntamento che punta a celebrare l'arte e la cultura del territorio (e non solo) raggruppa cinema, teatro, televisione, letteratura, enogastronomia, musica, arte, solidarietà.

Il Premio Amarena rientra quest'anno nell'ampio programma "Cultura delle origini e luoghi di culto" promosso dalla Città Metropolitana di Napoli con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio storico, artistico e archeologico del Comune di Piano di Sorrento.

Una città che attorno al culto dei Santim che si festeggiano nel mese di giugno (San Luigi, San Giovanni, San Pietro) farà scoprire e riscoprire luoghi come Via Santa Margherita e l'Oratorio di San Nicola, la Cappella di San Giovanni e i Colli di San Pietro, in cui si terranno gli appuntamenti in programma.

4 giugno, ci sarà l'avvio ufficiale delle attività presso il CRE - Centro di Riabilitazione Equestre Madonna di Roselle, in via Artemano 12 alle ore 15.00, dove si ripeterà l'appuntamento con la raccolta e trasformazione delle amarene in collaborazione con le Cooperative Sociali della zona, la Comunità per la tutela dell'amarena dei Colli di San Pietro e lo staff dell'Agri Osteria da Nonna Luisa dei fratelli Persico. 9 giugno alle ore 11.00 si proseguirà con il tradizionale laboratorio sull'amarena a cura della Comunità Slow Food per la tutela dell'amarena dei Colli di San Pietro nell'ambito del Mercato della terra - che si tiene ogni seconda domenica del mese presso il Mercato Ortofrutticolo di Piano di Sorrento.

16 e 28 giugno a Villa Fondi si terranno due appuntamenti con la serialità televisiva e il cinema. Il format "Appunti d'artista" è il talk in cui si racconteranno e premieranno dapprima Clotilde Esposito, Alessandro Orrei e Giovanna Sannino, giovani talenti della serie campione d'ascolti Mare Fuori (16 giugno dalle ore 20.00); sarà poi la volta di Sara Lazzaro, talentuosa attrice vista nei panni di Agnese in DOC - Nelle tue mani, ma anche in altre serie di successo come Call My Agent Italia, La Legge di Lidia Pöet e al cinema in 18 Regali, Sono Lillo, The Elevator e di Ester Pantano, energica attrice che interpreta Suleima in Màkari, e vista nella serie Disney+ I Leoni di Sicilia oltre che al cinema nella saga dei Manetti bros Diabolik. Le attrici saranno protagoniste sulla terrazza di Villa Fondi il 28 giugno dalle ore 20.00. Entrambe le serate saranno condotte dai giornalisti Biagio Verdicchio e Anna Chiara Delle Donne.



