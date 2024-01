Vera Pizza Day: 17 gennaio maratona 24 ore in giro per il mondo

Parte il countdown per la quarta edizione del Vera Pizza Day, evento che attraversa tutti i continenti per celebrare il prodotto bandiera dell'Italia. Primo appuntamento del calendario AVPN (Associazione Verace Pizza Napoletana) per un 2024 che vedrà l'associazione celebrare 40 anni di storia attraverso un calendario di iniziative in Italia e all'estero. "Una partenza in grande stile, quindi, con un evento che nelle passate edizioni è stato capace di calamitare l'attenzione di milioni di appassionati sparsi in ogni angolo del mondo" sottolinea l'AVPN. C'è quindi attesa per la tradizionale accensione del fuoco di sant'Antuono, realizzata alle ore 0.00 di mercoledì 17 gennaio nella sede AVPN di Capodimonte, dal segretario generale Paolo Surace che darà il via al Vera Pizza Day 2024 per un viaggio alla scoperta dei tanti volti della pizza. Sedici i Paesi coinvolti con un programma di 22 masterclass (diretta streaming sul canale Youtube https://www.youtube.com/watch?v=Leos1XhwgEA, dalle ore 0:00 alle 24:00 del 17 gennaio).

"E' il nostro primo appuntamento del 2024 - dice Antonio Pace, presidente AVPN - che da' il via ad un anno di festeggiamenti in occasione del nostro quarantennale. Il Vera Pizza Day è l'evento che forse meglio incarna il nostro desiderio di divulgare la vera pizza napoletana in ogni dove, confermando la pizza come il prodotto food più amato al mondo e un fenomeno sempre più globale che non ha confini né geografici né linguistici. Valori fondamentali in cui crediamo da sempre e che, quest'anno più che mai, costituiscono il file rouge di tutti i prossimi eventi in programma. Il tutto in una data, quella del 17 gennaio, per noi particolarmente significativa anche perché fu quella che scegliemmo per l'inaugurazione della nostra sede di Capodimonte. E' quindi per noi motivo di soddisfazione poter sottolineare come questa data che tutti avevano dimenticato sia poi diventata la ricorrenza che celebra la pizza in tutto il mondo".

Diversi gli appuntamenti che animeranno la quarta edizione del Vera Pizza Day, che quest'anno vede il patrocinio della Regione Campania e del Comune di Napoli. Si parte in Australia con la prima masterclass, ore 0:30 italiane, per poi spostarsi alla volta del Giappone, Cile, Usa East Coast, Cina, Usa West Coast, Egitto, Turchia, Francia, Germania, Polonia, Spagna, Regno Unito, Brasile, Canada, Perù, Italia e di nuovo Polonia e Stati Uniti. Due le new entry: la prima masterclass in lingua cinese e il doppio appuntamento dal Sud America (Cile e Perù). Il viaggio continua con "Un abbinamento verace", la masterclass tenuta da Massimo Di Porzio (vice presidente AVPN), Tommaso Luongo (presidente AIS Campania), Antonio Grasso e Salvatore Salvo che fa da preview al progetto di food pairing, ideato da AVPN in collaborazione con AIS Campania. La maratona prosegue con "La Verace senza confini", ore 15.30, convegno sull'importanza della diffusione della pizza nel mondo come motore di sviluppo territoriale, turistico ed economico, con il quale si rinnova la collaborazione con la Fondazione Univerde, diretta da Alfonso Pecoraro Scanio. Al talk verrà abbinata l'assegnazione dei Sant'Antuono Awards, il riconoscimento dedicato a comunicatori, giornalisti e a tutti coloro che si sono particolarmente distinti nella divulgazione della cultura della pizza napoletana. In conclusione uno spazio dedicato ai partner dell'evento per riflettere su quanto il settore della pizza incida sulla loro attività, soprattutto in relazione all'espansione dell'universo pizza che continua a conquistare nuovi mercati internazionali. "Il convegno e l'iniziativa Vera Pizza Day vede la partecipazione di partner di livello internazionale - sottolinea l'AVPN - come il Molino Dallagiovanna, Le 5 Stagioni, Molino Denti, Cirio, Latteria Sorrentina, Gi.Metal e Woody Brikkets. Partner tecnici dell'iniziativa sono le tre giovani realtà Jungle Juice ADV, Sokan Communication e Branding Records".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA