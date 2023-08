Sei borghi della Costiera Amalfitana spalancano le porte

Vista, gusto, olfatto, udito e tatto: cinque sensi da utilizzare come bussola per un viaggio immaginifico alla scoperta dei sapori, dei profumi, delle bellezze e delle suggestioni di sei comuni della Costiera Amalfitana.

Si chiama "Meraviglie - I sentieri dei sensi" la manifestazione finanziata dalla Regione Campania nell'ambito del progetto "Campania. Divina", che avrà come protagonisti Minori (Comune capofila), Atrani, Tramonti, Furore, Scala e Conca dei Marini. I sei centri costieri saranno il palcoscenico di performance musicali e teatrali e di degustazioni che assumeranno la valenza di vere e proprie esperienze immersive alla riscoperta di antichi sapori, di luoghi e tradizioni custoditi nella memoria collettiva.

Il visitatore potrà spalancare la porta alla meraviglia, seguendo i passi della storia in strade da sempre battute in cui risuonano ancora gli echi di vecchie melodie e si diffondono profumi avvolgenti, accompagnati da un saper fare in cui tradizioni ataviche si intrecciano a nuove esperienze. In una terra disegnata dalla forza del mare e colorata dal giallo dei limoni e dal blu del cielo, il visitatore sarà guidato alla riscoperta degli antichi borghi, della tradizione enogastronomica, del patrimonio musicale che narra storie di tempi remoti e della ricchezza delle materie prime di un territorio che produce tessuti e ceramiche e plasma legni e pietre di incomparabile bellezza.

La manifestazione "Meraviglie - I sentieri dei sensi" - con la direzione artistica di Alfonso Cavaliere - si articolerà in 13 appuntamenti caratterizzati da spettacoli teatrali e musicali, workshop, mostre e degustazioni. Farà da corollario alle diverse iniziative un mercato itinerante in cui si potrà ammirare l'artigianato locale, una delle peculiarità dei borghi della Costa d'Amalfi che, assumendo come punto di partenza la tradizione, ha saputo innovarsi producendo oggetti di pregio che abbelliscono le case di tutto il mondo.

L'ingresso a tutti gli appuntamenti è gratuito.

"Siamo orgogliosi di avere l'occasione di ospitare, nel nostro suggestivo borgo, ben due tappe della manifestazione 'Meraviglie - I sentieri dei sensi'", ha sottolineato Luciano De Rosa Laderchi, sindaco di Atrani. "Attraverso la potente combinazione di musica, gastronomia e paesaggio vogliamo proporre ai visitatori un modo diverso di vivere l'incanto di Atrani e della sua storia. Siamo certi che la sinergia tra Comuni nel proporre un turismo emozionale e sensoriale, come quello a cui punta la manifestazione, possa portare tutta la Costa verso la valorizzazione completa e sostenibile delle sue immense risorse culturali e sociali".



