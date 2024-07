Rustichella d'Abruzzo festeggia i suoi 100 anni di pasta

Rustichella d'Abruzzo, nata nel 1924 con il nome di Pastificio Gaetano Sergiacomo, celebra i suoi 100 anni di attività nella produzione di pasta artigianale con il ritorno del Primo Grano Tour, in programma dal 18 al 22 luglio: intanto nella serata di ieri spazio a un momento conviviale con amici e clienti in una location esclusiva da dove poter ammirare il Gran Sasso al tramonto, Tenuta San Pellegrino, a Penne (Pescara).

Gianluigi e Stefania Peduzzi, nipoti del fondatore Gaetano Sergiacomo, guidano insieme l'azienda; Carolina, Stefano e Piero, coinvolti sempre nei progetti di famiglia e imprenditoriali dei propri genitori, rappresentano invece la quarta generazione di Rustichella. L'azienda lavora con 70 paesi nel mondo e l'export rappresenta circa l'85% del fatturato. Nel 2020 è stato inaugurato un nuovo impianto per la produzione di pasta all'uovo e formati giganti.

"Vogliamo ricordare - ha spiegato Gianluigi Peduzzi nel corso del suo intervento - coloro che hanno reso possibile questo traguardo e che non sono più con noi: la lista è molto lunga, ma desideriamo in particolare ricordare i nostri nonni e nostro padre, i primi che hanno avuto il coraggio di intraprendere questa avventura in un periodo molto difficile della storia italiana devastata da due guerre mondiali. Nostro padre per la lungimiranza nel comprendere che l'interesse per i prodotti artigianali e la pasta di qualità stava crescendo sui mercati nazionali ed internazionali. La famiglia Magri, Stefano e Modesto, che dal lontano 1994 hanno scommesso su Rustichella d'Abruzzo, oggi soci legati da una fraterna amicizia. Abbiamo avviato lo sviluppo poggiando la crescita sulla qualità, l'innovazione e la internazionalizzazione e promuovendo il territorio organizzando eventi come il 'Primo Grano Tour'".

Quest'ultimo evento celebra la stagione della trebbiatura e prende il nome dall'omonima linea di pasta artigianale realizzata esclusivamente con grano duro 100% abruzzese.

L'azienda è tra le prime realtà ad avere stretto un accordo di filiera corta con i produttori locali dell'area Vestina con l'obiettivo di valorizzare le eccellenze locali e offrire un prodotto di qualità.

Nel corso della serata Gianluigi e Stefania Peduzzi hanno anche consegnato il 'Premio Piero Peduzzi 100 anni Rustichella d'Abruzzo' ad una serie di personaggi che hanno contribuito negli anni alla storia dell'azienda: Nicolina Sergiacomo, Luigi Di Credico, Germano D'Aurelio, Emmanuel Di Lido, Giovanni Cortese, Giacomo Rizzo, Enzo Barchiesi, Rolando Beramendi, Gaetano Maiorano, L'Abruzzese fuori sede (Gino Bucci, ndr), Rosa e Giancarlo Paciullo, Gioacchino Bonsignore, Francesca Caldarelli, Franca Minnucci, i fratelli Stefano e Modesto Magri ed Ezio Greggio.



