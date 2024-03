Divina Colomba 2024, è campano il miglior prodotto tradizionale

È campana la miglior colomba tradizionale, mentre la migliore al cioccolato viene dall'Abruzzo e la migliore colomba salata dal Piemonte: a decretarlo è la sesta edizione di 'Divina Colomba', concorso organizzato da Goloasi (portale dedicato alle pasticcerie e gelaterie) che ogni anno premia le più buone colombe artigianali italiane.

A trionfare per la categoria dedicata alla versione tradizionale del dolce pasquale è stato Gianluca Cecere (Cecere Visionary Dessert a Napoli), mentre ad aggiudicarsi il primo gradino del podio per la colomba al cioccolato con impasto scuro è stato Camillo La Morgia (Crema e Cioccolato di Lanciano).

Prima classificata fra quelle salate, invece, la colomba di Davide Muro (Antica Pasticceria Castino di Pinerolo).

Saliti sul podio anche Vito Saccente (Panificio Saccente, Palo del Colle - Bari) e Mattia Orso (Pasticceria Mimosa a Fermo), rispettivamente per il secondo e terzo posto della categoria miglior colomba tradizionale. Il secondo e il terzo posto per la miglior colomba al cioccolato sono andati rispettivamente a Lorenzo Perilli (Il Brezel di San Nicandro Garganico nel foggiano) e Leonardo Romano (Pasticceria Pesce 1896 di Avella nell'Avellinese).

Ad aggiudicarsi la seconda e la terza posizione per la categoria miglior colomba salata sono stati Stefano Bianco (Pasticceria Bianco a Lecce) e Sergio Scovazzo (Grano Fornai in Fermento a Santena ne Torinese).

I premi dell'edizione 2024 del concorso sono stati assegnati dalla giuria tecnica, composta da Claudio Gatti, Maurizio Cossu, Daniele Scarpa, Alessandro Bertuzzi, Claudio Colombo e Paolo Caridi, che in occasione della finale all'Hotel Parco dei Principi di Bari hanno degustato senza conoscere l'abbinamento alla ditta, i 40 lievitati arrivati in finale (20 colombe tradizionali, 15 al cioccolato e 5 salate), selezionati fra gli oltre 300 iscritti al contest da circa 200 artigiani di tutta Italia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA