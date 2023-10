Fiera Tartufi d'Abruzzo, menù ristoranti e App dedicata

La possibilità di assaporare piatti a base di tartufi neri e bianchi d'Abruzzo, nei ristoranti dell'intera regione che potranno essere localizzati e contattati grazie a una App dedicata. È una delle novità della seconda edizione della Fiera Internazionale dei tartufi d'Abruzzo, in programma a L'Aquila, da venerdì 1 a domenica 3 dicembre, nel Parco del Castello, in viale delle Medaglie d'Oro.

A promuovere la Fiera è la Regione Abruzzo, in particolare l'assessorato all'Agricoltura guidato dal vicepresidente della Regione, Emanuele Imprudente, e con il ruolo di soggetto attuatore l'Azienda regionale attività produttive (Arap), come previsto dalla legge regionale n. 24 del 22/08/2022. Le strutture ricettive di ristorazione che intendono cogliere questa opportunità, dovranno rispondere, entro il 30 ottobre, alla manifestazione di interesse già lanciata da Arap, rivolta a tutti gli esercizi insistenti nel territorio abruzzese e in particolare in prossimità della sede della Fiera, inviando la richiesta all'indirizzo fieradeitartufi@arapabruzzo.it.

Protagonista della Fiera sarà il tartufo, eccellenza d'Abruzzo, nelle sue nove varietà, grazie a un ricco programma che prevede stand espositivi, food track, incontri business-to-business tra i produttori regionali e i buyers operanti nei mercati esteri strategici, momenti istituzionali e convegni dedicati, attività attrattive e ludiche, attività di laboratorio e di studio, masterclass con chef stellati. In aggiunta, quest'anno l'Arap ha inteso rafforzare e istituzionalizzare la collaborazione tra le imprese agrifood e i ristoranti, per promuovere il tartufo locale e garantire che i visitatori e gli acquirenti possano gustare le deliziose specialità tartuficole direttamente sul territorio d'origine.

"L'importanza di questa iniziativa - spiega il presidente Arap, Giuseppe Savini - va oltre la semplice promozione commerciale, contribuendo anche a creare un legame più forte tra le realtà produttive e il settore della ristorazione, generando così un sistema che funga da propulsore dello sviluppo economico legato all'intera filiera tartuficola e al territorio". La App nella sezione dedicata ai Ristoranti, spiega ancora Savini, "offrirà la possibilità sia di pubblicizzare le attività che aderiranno durante l'evento sia di prendere informazioni circa menù appositamente dedicati alla Fiera stessa. Ogni struttura avrà una propria sezione dedicata". Nella App verranno infatti mostrate location, ragione sociale, foto rappresentative dell'attività, il menù scelto per l'occasione, con indicati costo e durata della promozione, indirizzo e recapiti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA