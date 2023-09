Miele, azienda di Tornareccio premiata a Montalcino e Londra

Nuove affermazioni per 'l'Apicoltura Luca Finocchio', alla 45/a Settimana del miele, la mostra mercato internazionale tenutasi dall'8 al 10 settembre a Montalcino (Siena). L'azienda, che ha sede a Tornareccio (Chieti), conferma i suoi prodotti tra i migliori in assoluto al concorso internazionale 'Roberto Franci' 2023 ottenendo quattro primi posti con il Miele di Arancio, il Miele di Girasole, il Miele di Coriandolo, e il Miele di Millefiori montagne d'Abruzzo.

Non solo. Per il quarto anno consecutivo, al London Honey Award sono arrivati altri riconoscimenti di prestigio mondiale: la giuria, infatti, ha valutato i mieli di Acacia con la medaglia di platino, Millefiori delle montagne d'Abruzzo con la medaglia d'oro e Melata con la medaglia d'oro, nel premio internazionale dedicato ai prodotti di qualità promosso da Confexpo, la società londinese impegnata nella promozione dei brand desiderosi di un posizionamento a livello globale.

"Si tratta di risultati - spiega il titolare Luca Finocchio - che ci riempiono di orgoglio perché sono testimonianze di apprezzamento da parte di giurie internazionali che portano prestigio alla nostra azienda, ma offrono un palcoscenico importante a Tornareccio e in generale al nostro Abruzzo. In un periodo in cui in tutto il mondo, finalmente, si prende atto delle enormi difficoltà dell'ambiente e dello stato di salute del pianeta - aggiunge - ottenere le medaglie di maggior valore per i nostri prodotti è il riconoscimento della qualità del nostro lavoro ma anche della tutela della natura tramite l'apicoltura. Tutti, ormai, sanno che senza questi meravigliosi insetti l'ecosistema potrebbe essere fortemente a rischio".

Apicoltura Luca Finocchio, con questi premi, si riconferma con il palmares più ampio in assoluto tra le apicolture italiane, sia in Italia sia all'estero. L'Apicoltura Luca Finocchio sarà protagonista anche della edizione 2023 di Tornareccio Regina di miele, che si terrà sabato 23 e domenica 24 settembre, in una nuova postazione all'ingresso della fiera: piazzale Ape Esploratrice. Un appuntamento che richiama migliaia di visitatori e che offre anche una mostra mercato del miele e dei prodotti tipici".



