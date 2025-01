Vola export olio extravergine della Puglia, +60% nel mondo

L'olio extravergine di oliva di Puglia viene consumato quotidianamente da 9 famiglie su 10 nel territorio, ma rispetto al 2023, lo scorso anno c'è stato un balzo del 60% delle esportazioni nel mondo.

A darne notizia è Coldiretti Puglia, in occasione dell'inaugurazione di 'Evolio Expo', prima edizione della fiera internazionale dedicata all'olio Evo del Mediterraneo alla Fiera del Levante a Bari, in programma fino al primo febbraio 2025: nello spazio H13 c'è l'agorà dell'Evo Made in Italy, allestita da Unaprol Consorzio Olivicolo Italiano, Fondazione Evoo School, Coldiretti Puglia, Cai (Consorzi Agrari d'Italia) e Puglia Olive, organizzazione di produttori.

I dati su consumo ed esportazione confermano "la centralità dell'alimento alla base della Dieta Mediterranea".

"Proprio in considerazione dell'enorme patrimonio produttivo pugliese - prosegue la Coldiretti - contro l'invasione selvaggia di olio dall'estero, (perché per esempio l'invasione di olio tunisino a prezzi stracciati alimenta il rischio di speculazioni ai danni dei produttori nazionali), è necessario alzare la guardia contro il pericolo frodi, anche grazie all'istituzione di un sistema telematico di registrazione e tracciabilità unico a livello europeo per proteggere l'olio extravergine d'oliva e garantire trasparenza lungo tutta la filiera produttiva".

"L'olio tunisino - denuncia Alfonso Cavallo, presidente di Coldiretti Puglia - viene venduto oggi sotto i 5 euro al litro, con una pressione al ribasso sulle quotazioni di quello italiano che punta a costringere gli olivicoltori nazionali a svendere il proprio al di sotto dei costi di produzione. Una concorrenza sleale, sia considerata l'alta qualità del prodotto Made in Italy, sia il fatto che nel paese africano non vigono le stesse regole in materia di utilizzo di pesticidi e di rispetto delle norme sul lavoro vigente nell'Unione Europea".



