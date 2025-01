Parte la sfida per dimezzare lo spreco di cibo entro 5 anni

Conto alla rovescia per arrivare in 5 anni a uno spreco pro capite di 368,7 grammi settimanali, ovvero la metà dei 737,4 grammi registrati 10 anni fa al momento dell'adozione dell'Agenda 2030 che richiedeva appunto di dimezzarla. E' la sfida lanciata in occasione della 12esima edizione della Giornata nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare del 5 febbraio 2025. Obiettivo è inserire nel quotidiano di ciascuno buone pratiche, azioni e comportamenti concreti che guidano verso l'obiettivo di dimezzare lo spreco alimentare entro il 2030. Tema portante della Giornata sarà #Tempodiagire, #Timetoact, un invito all'azione per sensibilizzare cittadini ma anche istituzioni e aziende intorno alle implicazioni fra spreco alimentare e impatto ambientale.

"Possiamo iniziare fin da subito adottando strumenti pratici come lo Sprecometro - sottolinea il direttore scientifico dell'Osservatorio Waste Watcher International, Andrea Segrè, fondatore della Giornata - che ogni giorno misura non solo lo spreco del cibo ma anche la nostra impronta ambientale, lo spreco dell'acqua nascosta e le emissioni connesse al cibo gettato".

L'evento ufficiale, promosso per iniziativa della campagna Spreco Zero di Last Minute Market con il patrocinio del ministero dell'Ambiente e dell'Anci, si svolgerà a Roma martedì 4 febbraio, occasione per la presentazione del nuovo rapporto dell'Osservatorio Waste Watcher International con i dati del 'Caso Italia' 2025.

In vista della Giornata arriva anche il nome dell'Ambasciatore di Buone Pratiche della campagna Spreco Zero 2025 che sarà Filippo La Mantia, una firma italiana della cucina fra le più note e amate. Attraverso il suo impegno promuoverà i valori dello sviluppo sostenibile e l'attenzione alla riduzione dell'impronta ambientale nel quotidiano, anche e soprattutto in cucina. La Mantia affiancherà l'Ambasciatrice di Buone Pratiche Cristina Bowerman.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA