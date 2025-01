Paté di olive ritirati dal mercato per frammenti di noccioli

Diversi lotti di paté di olive taggiasche sono stati richiamati dai supermercati e dalle catene alimentari per un "rischio fisico" ai consumatori, dovuto alla "possibile presenza" nell'impasto di "frammenti di noccioli di olive". È quanto si legge sul sito del ministero della Salute che ha pubblicato al riguardo, nella sezione dei richiami da parte degli operatori, tre avvisi di sicurezza per tre differenti marchi di paté, venduti in vasetti di vetro da 180 grammi, tutti prodotti dall'azienda F.lli Merano.

Nel dettaglio, sono stati ritirati dal commercio i seguenti lotti: - L.201124 - L.271124, confezionato e venduto a marchio Il Viaggiator Goloso; - L.071124 - L.271124, confezionato e venduto a marchio Pam e Panorama; - L 071124 - L 271124 - L 031224, confezionato e venduto a marchio Primia - Percorsi di gusto.

Negli avvisi si raccomanda "a tutti i clienti che avessero acquistato il lotto indicato di non consumarlo e di riportarlo nel punto vendita di acquisto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA