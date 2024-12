Rito tra gusto e socialità, 7 identikit del consumatore di caffè

Una indagine dell'Istituto Espresso Italiano mette in evidenza quanto l'espresso sia apprezzato anche dai teen-ager el'identikit del consumatore di caffè. Sette i cluster per i vari tipi di clientela: dagli esploratori di gusto, agli esteti solitari agli energici individualisti. Per tutti il caffè al bar ha una forte componente di socialità.

Questo è il valore preponderante, oltre a vivere il piacere di gustare un prodotto di qualità. Per gli italiani caffè non è solo una bevanda, ma è un'esperienza che coinvolge i sensi, rappresenta un momento di connessione sociale e riflessione personale ed è profondamente radicato nella cultura nazionale.

L'indagine voluta dall'Istituto Espresso Italiano e condotta da Furio Camillo con Sylla ha coinvolto consumatori di diverse età (adulti e GenZ). L'espresso al bar, stando agli adulti intervistati, vale 8,6 voti su 10. Il segmento dei teen ager, pur frequentando poco il bar, il 7% ci va tutti i giorni e quasi ii 15% almeno una volta a settimana.. "I giovani italiani, in particolare, non cercano più solo un caffè che li svegli al mattino, ma desiderano un caffè che li faccia sentire parte di qualcosa di autentico, che trasmetta passione e tradizione.

Questo è il caffè che fa la differenza," aggiunge Alfonso Brunetti, direttore di ricerca di Sylla. Per entrambi i target, adulti e adolescenti, la qualità del caffè è il principale driver di scelta di un bar, 73,9%. Tuttavia, gli adulti attribuiscono maggiore importanza alla professionalità del barista (7 su 10), mentre i GenZ under18 preferiscono locali comodi dove trascorrere del tempo.

La ricerca ha poi evidenziato e diviso in sette cluster i vari tipi di consumatori: 1 Gli esteti solitari - Persone che apprezzano la qualità e l'atmosfera del bar ma senza un forte coinvolgimento sociale.

2 I frequentatori disinteressati - Individui che frequentano il bar come parte della routine ma senza particolari legami con l'esperienza. 3 I socializzatori pratici - Persone che vedono il bar come un luogo di socializzazione, senza dare troppa importanza alla qualità del caffè.

4 Gli esploratori di gusto - Individui che amano sperimentare nuove varietà di caffè e attribuiscono grande importanza alla qualità 5 Gli amanti della qualità riflessivi - Persone che apprezzano la qualità del caffè ma senza associarlo a energia o concentrazione 6 Gli energici individualisti - Persone che vedono il caffè come parte del proprio stile di vita, associato a energia e piacere personale 7 Gli addicted del caffè - Individui con una forte passione per il caffè, considerato parte integrante della loro cultura e stile di vita.

