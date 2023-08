L'effetto Barbie-mania arriva anche nel mondo del gelato

L'effetto Barbie-mania arriva anche nella Capitale, nello specifico nel mondo del trend estivo del gelato: per tutti gli appassionati nasce il gusto dedicato all'iconica bambola e al film, recentemente sbarcato nelle sale cinematografiche. Il gusto è dal colore "naturalmente" rosa ed è stato chiamato "Barbie-Bietola". Gli ingredienti sono barbabietola rossa cotta in forno, mascarpone, cioccolato biondo (un cioccolato al latte e caramello) e quinoa soffiata.



Tra primi a Roma a cavalcare e a fare da apripista alla passione del momento è "Fatamorgana Gelato" che celebra i suoi 20 anni di attività e che ha aperto il 3 agosto il suo ultimo store nel cuore della città, nel cosiddetto Tridente, tra piazza di Spagna e via del Corso. Il nuovo store di via della Croce è la sesta gelateria Fatamorgana a Roma e la nona apertura in generale, che si aggiunge a quella di Monterotondo e alle due di Los Angeles, negli Stati Uniti.

Tra le proposte del nuovo store romano, oltre al gelato 100% artigianale, ci sono il Gelato Affogato al Caffè, il Fatamisù espresso (un tiramisù espresso realizzato al momento con savoiardi homemade imbevuti di caffè e crema gelato al mascarpone) e il Maritozzo Gelato, una sorta di brioche con il gelato però in versione romana, dove la brioche viene sostituita dall'iconico maritozzo (sempre realizzato homemade rigorosamente in versione gluten free), farcito con gusti gelato a scelta e panna In totale i gusti di gelato presentati sono 54.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA