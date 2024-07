Torna Calici di Stelle, evento che celebra il mito, la scienza e la cultura

Torna Calici di Stelle, appuntamento enologico curato dal Movimento Turismo del Vino (Mtv) in collaborazione con l'Associazione Città del Vino. L'evento, che per questa edizione celebra mito, scienza e cultura, è in programma da sabato 27 luglio a domenica 25 agosto. I temi della rassegna sono: Mitologia - "Bacco e il vino" e "Astronomia e costellazioni", "Scienza e Agricoltura", "Cultura e Tradizioni".

Il calendario, per i turisti amanti della natura, prevede le "Esperienze Sensoriali" sedute di meditazione o yoga in vigna o passeggiate nel silenzio ascoltando i suoni della natura.

"Manca poco a Calici di Stelle 2024 - afferma la neo presidente del Movimento Turismo del Vino, Violante Gardini Cinelli Colombini - quest'anno abbiamo deciso di proporre un ventaglio di proposte perché i wine lover abbiano la possibilità di partecipare a più eventi trovando sempre suggestioni diverse.

Questa soluzione permette alle cantine associate ad Mtv di sviluppare eventi collettivi o individuali sia nei centri storici che in mezzo alle vigne e di rivolgersi a target diversi, dagli appassionati, alle famiglie con bambini, agli amanti dello sport all'aria aperta. Alle circa 700 cantine associate al Movimento viene chiesto di offrire esperienze coinvolgenti e partecipate ma porre sempre attenzione al consumo consapevole evitando ogni eccesso." "Nei centri storici d'Italia, nei luoghi più belli e suggestivi, nei borghi delle Città del Vino, tanti - sottolinea Angelo Radica, presidente di Città del Vino - gli eventi e le degustazioni per l'edizione 2024 di Calici di Stelle. E' il grande evento dell'estate, l'appuntamento clou dell'enoturismo, da Nord a Sud, i nostri comuni sono pronti ad accogliere i tanti turisti e wine lover, animando i centri storici, nel migliore dei modi, incentivando la cultura del vino di qualità, del bere consapevole e delle tante realtà enologiche che possiamo vantare in Italia."



