World Nutella Day, festa nel mondo per la crema spalmabile

Festa in tutto il mondo per la Nutella, crema spalmabile alle nocciole del gruppo agroalimentare Ferrero nata nel 1964: si celebra infatti oggi il World Nutella Day, iniziativa nata il 5 febbraio da Sara Rosso, una blogger americana appassionata del prodotto realizzato dallo stabilimento di Alba (Cuneo) che quest'anno festeggia i 60 anni di vita. La giornata internazionale di festa invita gli appassionati a condividere foto, idee, ispirazioni e ricette sui social media.

E' suggerito l'utilizzo degli hashtag #worldnutelladay e #giveanutellasmile. Il marchio inizierà le celebrazioni per il suo 60° compleanno con la campagna #GiveANutellaSmile "creando occasioni per far sorridere i propri fan in tutte le aree geografiche".

"In occasione del World Nutella Day, celebriamo un marchio globale guidato da uno spirito innovativo e sessant'anni di storia. - afferma Giovanni Ferrero, presidente esecutivo del Gruppo Ferrero - Grazie al gusto unico di Nutella negli ultimi anni abbiamo creato una gamma di nuovi prodotti, come Nutella B-ready, Nutella Biscuits, Nutella Muffin e Nutella Croissant.

