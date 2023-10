Oltre 50 cantine top da tutta Italia a Taormina Gourmet 2023

- Oltre 50 cantine top da tutta Italia e oltre 150 vini da assaggiare. sono i numeri del banco di assaggio di Taormina Gourmet 2023 frutto di una selezione di "Cronache di Gusto" e dei giornalisti presenti a Taormina Gourmet, esperti del calibro di Daniele Cernilli, Federico Latteri e Claudia Stern, che guideranno le degustazioni, masterclass e i talk.



Da Nord a Sud sarà possibile assaggiare tra i migliori vini d'Italia. Inoltre ci sarà un vero e proprio corner dedicato ai vini premiati da Sud Top Wine. Il banco di assaggio si terrà presso la Sala Convegni dell'hotel Villa Diodoro di Taormina dalle 15 alle 21 di domenica 29 ottobre e dalle 11 alle 18 di lunedì 30 ottobre. In cartellone anche presentazioni di libri: sabato pomeriggio il dialogo tra Oscar Farinetti e dieci giovani imprenditori agricoli in occasione del volume "10 mosse per affrontare il futuro".



