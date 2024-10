Amazon sfida la tv, speciale in diretta per le elezioni Usa

Amazon sfida ancora la tv tradizionale e per la prima volta trasmetterà un programma di informazione in diretta. L'occasione scelta è di primo piano: l'attesa tornata elettorale americana del prossimo 5 novembre. A condurre il programma in live-streaming sulla piattaforma sarà un veterano del giornalismo come Brian Williams, ex anchorman di Nbc e con oltre 40 anni di carriera alle spalle. "Sarà un programma imparziale che prenderà informazioni da varie fonti", mette le mani avanti il colosso tecnologico.

Lo speciale 'Election Night' darà risultati elettorali e analisi su Prime Video a partire dal pomeriggio del 5 novembre. Williams guiderà lo speciale e intervisterà analisti e ospiti di diversa estrazione politica che saranno annunciati nel corso di prossimi giorni. Agli spettatori non sarà richiesto un abbonamento per accedere allo streaming. "Dopo 41 anni nel settore, dalle notizie locali agli spettacoli in rete fino alle notizie via cavo, questa è la prossima grande novità", ha spiegato Williams che ha lasciato Nbc News nel 2021 dopo 28 anni.

"Prime Video è entusiasta di ospitare Brian Williams per un evento speciale nella notte delle elezioni - ha affermato Albert Cheng, Vice Presidente, Responsabile di Prime Video - Questo speciale live indipendente attingerà dalle principali fonti di notizie e integrerà i vari canali di notizie dei partner disponibili su Prime. La nostra offerta completa è progettata per offrire allo spettatore un modo diretto e senza soluzione di continuità per tenere il passo con i risultati elettorali".

Dopo la produzione delle serie tv e lo sport il gigante digitale si cimenta così nel mondo dell'informazione in diretta con un programma ad hoc. Al momento offre già una serie di streaming da organi di informazione affermati, tra cui Abc News, Cbs news, Cnn headlines, Noticias univision, Reuters e The Washington Post Television. Brian Williams dovrebbe trasmettere in uno studio da Los Angeles e tenere una diretta di almeno otto ore. Questo speciale per la notte delle elezioni è l'ultima novità nella programmazione live di Amazon.

Dal 2022 la piattaforma trasmette in diretta le partite del giovedì sera della Nfl (Thursday Night Football) e dal 2025 avrà i diritti per un gran numero di partite della Nba. Con questa ulteriore mossa, il colosso di Seattle si inserisce nella sfida alle reti televisive tradizionali e ad altri servizi di streaming come Apple, Disney e Netflix.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA