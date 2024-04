Lettura dell'iride, stop del Garante Privacy a Worldcoin

Se il progetto Worldcoin, basato sulla scansione dell'iride per verificare l'identità degli utenti approdasse in Italia, con ogni probabilità violerebbe il regolamento Ue, con tutte le conseguenze di carattere sanzionatorio previste dalla normativa. Questo in sintesi l'avvertimento che il Garante Privacy ha inviato a Worldcoin Foundation, che sostiene il progetto lanciato dall'amministratore delegato di OpenAI, Sam Altman, per poter scambiare criptovalute, dopo i primi riscontri forniti dalla società nell'ambito dell'istruttoria avviata nei mesi scorsi dall'Autorità.

Worldcoin conta più di 1 milione di utenti attivi mensili, 4 milioni di download e 22 milioni di transazioni. Sono i dati ufficiali della piattaforma resi noti a novembre, mentre cresce in diversi paesi l'attenzione delle autorità privacy per la gestione dei dati personali. Il progetto co-fondato dal Ceo di OpenAI, Sam Altman, incoraggia le persone a farsi scansionare i volti dai suoi dispositivi Orb in cambio di un ID digitale e di criptovaluta gratuita. In Spagna e Portogallo nelle scorse settimane c'è stato uno stop a Worldcoin. Il gruppo britannico Big Brother Watch ha affermato, dopo il lancio, che c'era il rischio che i dati biometrici potessero essere hackerati o sfruttati. L'autorità francese di vigilanza dei dati Cnil ha effettuato controlli presso l'ufficio di Parigi di Worldcoin. E in Kenya, dove il progetto è stato testato, sono state sospese le attività ad agosto.

Worldcoin nei giorni scorsi ha spiegato di aver compiuto progressi significativi in ;;termini di trasparenza e sicurezza. Ha reso noto, ad esempio, di aver reso il software e l'hardware di Orb aperto, open source. I dati del dispositivo sono auto-custoditi "per dare alle persone il pieno controllo su come utilizzarli ed eliminarli", ha spiegato su X-Twitter il co-fondatore della società Alex Blania. Worldcoin ha inoltre aggiunto di aver adottato misure aggiuntive per garantire che solo le persone di età superiore ai 18 anni possano effettuare la verifica presso un dispositivo Orb.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA